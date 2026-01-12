Mitradel se reúne con Revisalud y garantiza pagos por más de $1 millón en prestaciones a trabajadores

La salida de la empresa Revisalud, concesionaria del servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, será el 18 de enero de 2026.

En 6 días se cumplirá la fecha de finalización del contrato de concesión de la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud), encargada del servicio de recolección de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito. Su salida no ha sido silenciosa y ha estado envuelta en una serie de polémicas, siendo la última de estas el pago de la totalidad de las prestaciones laborales a sus trabajadores.

Sin obtener respuestas sobre sus pagos, los trabajadores que tenían la incertidumbre de si se les harían sus liquidaciones o no, se vieron obligados a paralizar sus funciones hasta recibir una respuesta.

Para atender esta situación, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se reunió este lunes 12 de enero con trabajadores y directivos de la empresa en busca de una solución.

Tras una reunión a puerta cerrada, Muñoz explicó que la institución llegó a un acuerdo y puso a consideración que la "empresa consigne la totalidad de lo que a los trabajadores le corresponda y sea el Ministerio el garante, que si la empresa decide irse del país, ya la plata de los trabajadores, de todos los años de servicio, esté garantizada en Panamá".

La titular de Trabajo dijo que se le dio un plazo a Revisalud hasta las 12:00 m.d. del martes 13 de enero para que se consigne la totalidad de los fondos de todos los trabajadores operativos. De acuerdo con Muñoz, en total, Revisalud tiene una planilla de 204 colaboradores. En un comunicado, la empresa aseguró que cuentan "con la disposición y los recursos para honrar cada uno de los compromisos adquiridos con sus colaboradores, tal como lo hemos hecho durante las últimas dos décadas".

Aclaró que si la empresa no realiza la consignación por más de 1 millón de dólares, el Mitradel accionará de forma legal por otra vía, para garantizar el pago de las prestaciones laborales.

Hoy pudimos garantizar por dos vías (...) que los fondos de estos trabajadores queden en Panamá. Entiendo que los trabajadores tenían una gran incertidumbre de que la empresa se fuera y se llevara los fondos y no les honrara los pagos, eso hoy está garantizado", afirmó.

Ante este panorama, Muñoz envió una advertencia clara a la empresa: "Esperamos que mañana al mediodía no tengamos que accionar".

Pago de liquidaciones

Explicó que si la empresa consigna ante el Ministerio de Trabajo, se iniciará la notificación de los despidos, con el desglose de sus prestaciones, y podrán retirar sus pagos en el Ministerio de Trabajo, en donde también podrán recurrir a auditores y otras instancias correspondientes, si se presenta alguna objeción con el monto otorgado.

Marcos Allen, secretario general de la Federación Sindical Independientes, dijo estar satisfecho con el acuerdo sobre el fondo de cesantía que consignaría la empresa al Mitradel.

"Tenemos la seguridad, solo que mañana se ratificará cuando se consigne", indicó, al tiempo que descartó que la empresa incumpliera con este recurso, dado que en la reunión estuvieron todas las partes y todo apunta a que la empresa cumpliría.

"No creo que den para tanta mentira", subrayó mientras explicó que se le daría "el voto de confianza" a la empresa y se reanudarían las operaciones.

La ministra recordó que desde noviembre se hizo una inspección y durante 1 mes y medio no hubo consenso sobre cómo se daría el proceso de liquidaciones.

Revisalud

Tras esta reunión, la empresa emitió un comunicado en el que aseguró la garantía de cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en la ley y afirmó que la finalización de la prestación del servicio no finalizaría hoy, sino el 18 de enero, como se establece en el contrato.

"En cumplimiento con la normativa legal vigente, el proceso de liquidación de los contratos laborales de todo nuestro personal se llevará a cabo de forma efectiva una vez concluido dicho vínculo contractual", informó.

Aseguró en la misiva que, "durante todo el tiempo en que la responsabilidad ha recaído directamente sobre la empresa, los pagos salariales y prestaciones se han mantenido estrictamente al día".

"El fin del vínculo contractual con la municipalidad no significa, en ninguna circunstancia, el incumplimiento de nuestras obligaciones", afirmaron en el comunicado.

Insistieron en que "todas las obligaciones salariales y prestaciones sociales serán canceladas en su totalidad conforme a la ley".

