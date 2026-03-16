Hamás dice que ejército israelí mató a alto cargo del movimiento palestino en Líbano

El ejército israelí también renovó la advertencia de evacuación para los suburbios del sur de Beirut, a los que ha atacado repetidamente en las últimas dos semanas.

Un alto cargo de Hamás presuntamente murió en un ataque israelí el domingo en la región de Sidón, en el sur del Líbano, informó a la AFP una fuente del grupo islamista palestino, aliado del movimiento libanés proiraní Hezbolá.

También en el sur del Líbano, cascos azules de la ONU dijeron este domingo haber sido blanco de disparos, "probablemente de grupos armados no estatales".

Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá, que apoya a Irán, atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en bombardeos estadounidenses-israelíes.

Israel replicó con bombardeos contra el país vecino e incursiones terrestres en zonas fronterizas.

Las autoridades libanesas señalaron el domingo que el saldo de muertos por los ataques israelíes aumentó a 850, mientras que más de 830.000 personas se registraron como desplazadas, incluidas unas 130.000 que se alojan en refugios colectivos.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, negó el domingo que se prevean negociaciones directas con el Líbano para poner fin a la guerra con su vecino.

"La respuesta es no", declaró un periodista sobre un posible diálogo.

Una fuente libanesa había declarado el sábado que las negociaciones estaban "en la agenda" y que los preparativos para la formación de una delegación estaban "en curso", pero precisó que se necesitaba "un compromiso israelí a favor de una tregua o un alto el fuego".

La agencia oficial de noticias libanesa, Ani, indicó que Israel mató a una persona en un ataque contra un apartamento en un edificio residencial en la ciudad de Sidón.

La fuente de Hamás, que pidió el anonimato, dijo que Wisam Taha, un alto cargo del movimiento palestino, había muerto.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Finul) dijo en tanto que sus cascos azules fueron blancos de ataques tres veces el domingo, "probablemente por grupos armados no estatales" en el sur del país. Dos días antes, otro de sus puestos fue alcanzado por disparos que la ANI había atribuido a Israel.

La ANI informó el domingo de bombardeos israelíes contra el sur y el este del país, mientras que Hezbolá reivindicó una serie de ataques contra objetivos en Israel y contra tropas israelíes en el sur del Líbano.

El ejército israelí también renovó la advertencia de evacuación para los suburbios del sur de Beirut, a los que ha atacado repetidamente en las últimas dos semanas.