Residentes de San Miguelito madrugaron para obtener carné de salud en jornada especia

Para muchos, significa la posibilidad de conseguir empleo y llevar sustento a sus hogares, en un contexto donde las exigencias del mercado laboral en Panamá son cada vez mayores.

San Miguelito, Panamá/Decenas de residentes del distrito de San Miguelito pasaron la noche en vela para poder obtener su carné de salud durante una jornada especial organizada por el Ministerio de Salud.

La actividad se realizó en el centro de salud de Cerro Batea, donde desde tempranas horas de la mañana una gran cantidad de personas acudió para tramitar los carnés de salud verde y blanco, documentos requeridos para laborar en diversas actividades, especialmente en el manejo y venta de alimentos.

Con documentos en mano, miradas atentas y el deseo de ser llamados lo antes posible, decenas de personas aguardaban su turno entre la paciencia y la esperanza. Muchos revisaban una y otra vez sus papeles para asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos para el trámite.

El director regional de salud en San Miguelito, Algis Torres, explicó que estas jornadas buscan facilitar que las personas cumplan con las disposiciones sanitarias.

“Las personas deben cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y tener sus carnés cuando salgamos a hacer operativos, para no tener que retirarles sus alimentos”, indicó.

Entre los asistentes, una de las entrevistadas señaló que contar con este documento es fundamental para poder trabajar y acceder a oportunidades laborales.

En medio de los trámites y la entrega de documentos, cada carné representaba mucho más que un requisito administrativo. Para muchos, significa la posibilidad de conseguir empleo y llevar sustento a sus hogares, en un contexto donde las exigencias del mercado laboral en Panamá son cada vez mayores.

Con información de Kevin Sánchez