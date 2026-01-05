Más de dos millones de libras de basura reflejan magnitud de la crisis en San Miguelito

Actualmente, más de 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras, camiones compactadores y personal operativo trabajan en los sectores más afectados, como Santa Marta y otras comunidades del distrito.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) ha recolectado 1,253 toneladas de desechos sólidos en San Miguelito desde el inicio de la intervención de emergencia ordenada por el presidente de la República, como parte del operativo “Con pasos firmes a San Miguelito 2026”, iniciado el pasado 1 de enero.

Así lo informó el director de la entidad, Ovil Moreno, quien explicó que el apoyo se dio tras detectarse una situación “más crítica de lo esperado”, con acumulación de basura durante varios meses en distintos puntos del distrito. En algunas áreas, detalló, fue necesario retirar hasta cinco camiones volquetes de desechos en un solo punto, que horas después volvía a llenarse.

El funcionario subrayó que la crisis representa un grave problema de salud pública, razón por la cual se activó el operativo con un fuerte despliegue de recursos. Actualmente, más de 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras, camiones compactadores y personal operativo trabajan en los sectores más afectados, como Santa Marta y otras comunidades del distrito.

Te puede interesar: Clima en Panamá: inestabilidad atmosférica marcará el inicio de la transición hacia la temporada seca

Durante los recorridos, las autoridades constataron que gran parte de la basura no es depositada en bolsas, sino arrojada directamente al suelo, incluyendo canastas, restos voluminosos y hasta árboles de Navidad, lo que dificulta la recolección manual y obliga al uso de maquinaria pesada. Además, residentes denunciaron la presencia de alimañas, moscas y obstáculos que impiden el libre tránsito peatonal, así como el riesgo de colapso de infraestructuras cercanas.

Ante este escenario, Moreno hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la correcta disposición de los desechos y señaló que es necesario reforzar las campañas de concienciación y aplicar sanciones para frenar la mala práctica de arrojar basura en puntos críticos, muchos de ellos cercanos a quebradas que desembocan en ríos y en la Bahía de Panamá.

El apoyo de la Autoridad de Aseo se mantendrá hasta el 19 de enero, fecha en la que, según lo informado, el municipio de San Miguelito prevé la entrada de tres empresas para asumir la recolección de basura. Mientras tanto, la entidad continuará con labores de mitigación y coordinación con representantes de corregimiento para sumar equipos y recursos.

En cuanto a la situación nacional, Moreno aseguró que la ciudad capital se mantiene bajo control, con una disminución de vertederos improvisados, y destacó avances en la conciencia ciudadana sobre la responsabilidad compartida en el manejo de los desechos.

Finalmente, el director informó que el relleno sanitario de Cerro Patacón se encuentra actualmente controlado y adelantó que el Gobierno evalúa un acuerdo gobierno a gobierno con Corea o Japón para implementar tecnología de primer mundo que permita una solución integral y definitiva para el manejo de residuos en el país.