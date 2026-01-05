Clima en Panamá: inestabilidad atmosférica marcará el inicio de la transición hacia la temporada seca

De acuerdo con el boletín meteorológico, estas condiciones son propias de la transición de la temporada lluviosa hacia la temporada seca, un periodo caracterizado por la variabilidad en los patrones de lluvia y viento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Condiciones de atmósfera condicionalmente inestable se esperan sobre el territorio nacional este lunes 5 de enero, producto del debilitamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), la aceleración de los vientos alisios y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el boletín meteorológico, estas condiciones son propias de la transición de la temporada lluviosa hacia la temporada seca, un periodo caracterizado por la variabilidad en los patrones de lluvia y viento.

Para la vertiente Caribe, durante las horas de la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con lluvias aisladas en sectores de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro, prolongándose hasta la tarde y la noche.

En la vertiente del Pacífico, se esperan cielos parcialmente nublados en la mañana, sin eventos lluviosos significativos. Sin embargo, para la tarde y la noche podrían registrarse episodios nubosos con aguaceros ligeros y aislados en áreas de Panamá Este, Darién, el sur de Veraguas, Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé. La entidad indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 25 °C y 32 °C a nivel nacional.

En cuanto a los vientos, en el Caribe se mantendrán flujos del norte durante la mañana, con velocidades entre 10 y 26 km/h, disminuyendo ligeramente en la tarde y noche a rangos de 10 a 20 km/h. Para el Pacífico, los vientos soplarán del nor-noroeste en la mañana, con velocidades de 20 a 30 km/h, cambiando a nor-este en la tarde y noche, con velocidades entre 10 y 15 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el informe señala que en el mar Caribe se mantendrán condiciones favorables para las actividades, con oleajes de hasta 0.91 metros y periodos no mayores a cinco segundos. En contraste, el Pacífico se mantiene bajo advertencia por vientos, oleajes y corrientes de retorno, con olas desde 0.91 metros y periodos de hasta 13 segundos, lo que representa un mayor riesgo para las actividades marítimas.

Finalmente, la institución advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.