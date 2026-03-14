Melissa Burns llega a Panamá para el Festival Aéreo Guararé 2026

Burns, una figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit , se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este sábado, el subdirector general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo, dio la bienvenida oficial a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns en el Aeródromo Augusto Vergara.

Burns, una figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026, un espectáculo que combina adrenalina, destreza y precisión en el cielo. La presencia del equipo de la AAC reafirma el compromiso de la institución con la seguridad operacional y el apoyo a eventos que impulsan el turismo y la cultura aeronáutica, como esta exhibición organizada por la Alcaldía de Guararé.

El festival se realizará este domingo 15 de marzo, a partir de las 9:00 a.m., en el Aeródromo Augusto Vergara. La entrada tendrá un costo de $3.00 para adultos y $1.00 para niños, con venta de boletos únicamente en taquilla el día del evento.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y el desarrollo correcto de las exhibiciones, se informó que estará estrictamente prohibido el ingreso de drones, cometas, coolers, sustancias ilícitas, armas de fuego y objetos punzocortantes.

El Festival Aéreo Guararé 2026 promete ser un evento de clase mundial que acercará a los panameños y turistas a la emoción de la aviación acrobática y la espectacularidad del salto extremo, mientras fortalece la oferta turística y cultural de la provincia de Los Santos.