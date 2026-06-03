Wim Wenders retira una película de 1975 en la que Nastassja Kinski aparece en toples

A finales de mayo, Nastassja Kinski, de 65 años , afirmó en una entrevista con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung que lleva años intentando convencer a Wenders, de 80 años, para que suprima la escena.

Berlín, Alemania/El director alemán Wim Wenders anunció este miércoles que retirará de la distribución su película "Wrong Move", estrenada en 1975, debido a una escena en la que la actriz Nastassja Kinski, de entonces 13 años, aparece en toples.

"Hoy reconozco que Nastassja Kinski debería haber estado mejor protegida", declara el cineasta en un comunicado en el que se disculpa ante la actriz, quien lleva años solicitando que se elimine esa escena.

En ella, la actriz alemana está acostada en una cama y un hombre se tumba a su lado.

A finales de mayo, Nastassja Kinski, de 65 años, afirmó en una entrevista con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung que lleva años intentando convencer a Wenders, de 80 años, para que suprima la escena.

"Era mi primera película, él fue mi primer director y no me protegió", subrayó.

"Aunque a los 13 años todavía no comprendía muchas cosas, ya sabía que no era normal", añadió.

El abogado de la actriz, Christian Schertz, declaró este miércoles a la AFP que el film tenía que haberse retirado "hace tiempo".

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"Además, lamento que solo se haya hecho como resultado de la presión pública", dijo.

La Fundación Wim Wenders, que posee los derechos de explotación de la película, dialogará con las instituciones cinematográficas alemanas para encontrar "formas adecuadas de tratar las obras cinematográficas polémicas del siglo XX", anunció Wim Wenders en el comunicado.

"Una vez que este proceso haya concluido, aunque lleve mucho tiempo, y cuando hayamos podido presentar una solución aceptada por todas las partes, incluida Nastassja Kinski, volveremos a poner la película a disposición del público", agregó.

Figura destacada del cine alemán, Wim Wenders obtuvo, entre otros reconocimientos, la Palma de Oro en Cannes en 1984 por Paris, Texas, en la que actúa Nastassja Kinski.

En febrero pasado, como presidente del jurado en la Berlinale, suscitó una polémica al decir que el cine debe "mantenerse al margen de la política".