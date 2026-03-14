Sinaproc emite aviso de prevención por mar de fondo en el Pacífico panameño

La alerta estará vigente desde las 5:00 a.m. del 14 de marzo hasta las 8:00 p.m. del 16 de marzo de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un aviso de prevención por el posible ingreso de mar de fondo, situación que puede causar aumento en la altura y el período de las olas en varios sectores del Pacífico panameño.

La alerta, basada en un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, estará vigente desde las 5:00 a.m. del 14 de marzo hasta las 8:00 p.m. del 16 de marzo de 2026.

Sinaproc recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades y mantener precaución al realizar actividades recreativas en playas y zonas costeras. Además, se solicita evitar ingresar al mar en caso de fuertes oleajes o corrientes.

A los pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas se les pide evaluar las condiciones marítimas antes de zarpar.

Las autoridades indicaron que mantienen monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y marítimas, e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

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