UTP supera los 100 mil profesionales formados desde 1981

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá superó la cifra de 100 mil profesionales egresados desde 1981, reafirmando su papel en la formación de talento humano especializado en áreas científicas y tecnológicas del país.

En ese contexto, la casa de estudios realizó el viernes 13 de marzo de 2026 su segunda Ceremonia de Graduación 2026 en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso, donde 488 estudiantes recibieron sus títulos universitarios.

Los nuevos profesionales pertenecen a la Facultad de Ingeniería Industrial, la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y la Facultad de Ciencias y Tecnología. Durante el acto también se graduaron doctores en Biociencias y Biotecnología, además de licenciados, ingenieros, magísteres y técnicos.

La rectora de la universidad, Ángela Laguna Caicedo, entregó los diplomas a los graduandos y tomó el juramento a los nuevos profesionales.

Durante su intervención, recordó a los estudiantes que la formación académica no concluye con la graduación.

“Si hay algo que debe definir el momento de graduarse de la Universidad, ello debe ser la impetuosa decisión de seguir la marcha de la superación, aprovechando los tropiezos que vivimos antes de llegar hasta aquí para aprender a dar mejores pasos, con el sentido de la oportunidad, pertinencia y prudencia que las futuras etapas exigirán”, expresó.

La rectora también destacó que muchos de los graduandos forman parte de las primeras generaciones que iniciaron sus estudios universitarios durante la pandemia, lo que representó desafíos adicionales para estudiantes, docentes y administrativos.

El acto incluyó la invocación religiosa del capellán universitario, el padre Román Altamiranda, quien elevó una oración por los nuevos profesionales.

Por su parte, Valentina Marques Hermoso, egresada de la Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación y con el mayor índice académico de la ceremonia, animó a sus compañeros a asumir con responsabilidad los retos del futuro.

“El futuro que nos espera está lleno de desafíos, cambios y oportunidades. Como graduandos, llevamos con nosotros las herramientas que esta universidad nos brindó, pero sobre todo la responsabilidad de ponerlas al servicio de nuestra sociedad”, manifestó.

La Universidad Tecnológica de Panamá destacó además su liderazgo en investigación, señalando que históricamente ha captado entre 40% y 60% de los fondos adjudicados en convocatorias de investigación, desarrollo e innovación y fortalecimiento académico.