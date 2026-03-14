Panamá destaca logística, Canal y transición energética en reuniones del BID

Durante las reuniones también se discutieron iniciativas vinculadas a la estrategia de reformas del organismo y a la ampliación del impacto de instrumentos como BID Invest y BID Lab , orientados a movilizar inversión privada y promover innovación para el desarrollo en la región.

Panamá llevó a las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su interés en fortalecer áreas clave para su desarrollo económico, entre ellas la logística, la resiliencia hídrica y la transición energética.

Durante el encuentro, realizado en Asunción, Paraguay, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, planteó que Panamá busca aprovechar su posición estratégica y los activos logísticos del país para impulsar el comercio y ampliar oportunidades económicas.

Uno de los temas que destacó fue el papel del canal de Panamá como activo clave para el comercio mundial. El funcionario subrayó la necesidad de reforzar la resiliencia hídrica de las cuencas que alimentan la vía interoceánica, especialmente frente a los efectos del cambio climático y los retos que enfrenta el recurso agua.

Chapman también mencionó la transición hacia una matriz energética más limpia, con mayor participación de fuentes renovables como la energía solar y eólica, acompañada de inversiones en transmisión eléctrica y acceso a la energía.

Otro de los puntos abordados fue la gestión del riesgo climático, área en la que Panamá ve oportunidades de cooperación con el BID para desarrollar herramientas financieras que ayuden a los países a enfrentar desastres y eventos extremos.

Además, el ministro señaló la importancia de ampliar la inclusión financiera, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), como una forma de reducir brechas sociales y facilitar el acceso a oportunidades económicas.

Durante las reuniones también se discutieron iniciativas vinculadas a la estrategia de reformas del organismo y a la ampliación del impacto de instrumentos como BID Invest y BID Lab, orientados a movilizar inversión privada y promover innovación para el desarrollo en la región.

En la delegación panameña también participaron la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz; la secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Ivette Martínez; y el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, quienes participaron en intercambios con autoridades de otros países sobre cooperación económica y desarrollo regional.