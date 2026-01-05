Béisbol Juvenil 2026| Resultados de la jornada del domingo 4 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza hoy, lunes 5 de enero, el partido entre Veraguas y Bocas del Toro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Ya van dos jornadas completas de la versión 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y ambas se han caracterizado por partidos reñidos y emocionantes.

En la segunda fecha del certamen, cuatro de los seis juegos programados terminaron por diferencia de una carrera. Esto evidencia que estamos ante un torneo donde cada uno de los 12 equipos participantes batallarán con todo lo que tengan para conseguir la victoria.

A continuación hacemos un compendio de lo ocurrido en los encuentros que se disputaron el domingo 4 de enero de 2026.

Herrera 1-7 Veraguas

Tres carreras en la parte baja del octavo episodio le aseguraron a los 'Indios' veragüenses el triunfo sobre los herreranos en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Alejandro Vega se acreditó la victoria tras una apertura de cinco entradas y un tercio en los que toleró tres incogibles y una anotación, con dos ponches propinados y una base por bola otorgada. Mientras que Emanuel Herrera fue el serpentinero derrotado.

Omar Vargas, Melkis López y Cristian Rodríguez batearon de 3-1 cada uno por Veraguas.

Jorge Pinilla pegó de 4-2 por Herrera. Eduardo Canto y Jorge Cedeño de 3-1 cada uno.

Chiriquí 1-2 Bocas del Toro

Los bocatoreños se apuntan el triunfo sobre los chiricanos en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Una carrera, en la parte baja del séptimo episodio, marcó la diferencia a favor de Bocas del Toro.

Brayan Miranda lanzó seis entradas y un tercio en los que permitió tres imparables y una carrera, con nueve ponches y tres bases por bolas para ser el lanzador ganador. La derrota se la acreditó Anthony Ortega.

Christopher Camargo pegó un hit en dos turnos por Bocas del Toro. Adrián Fuentes de 4-1 con una carrera anotada y Edgar Hurtado de 3-1 con una empujada.

Por Chiriquí, Henry Pinzón de 3-1 con una carrera anotada. Alexis Quintero y Joans Montenegro batearon de 4-1 cada uno.

Panamá Este 6-7 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Oeste lograron imponerse a unos 'Potros' de Panamá Este impetuosos para sumar su segundo triunfo del certamen en un partido realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Edgar Samaniego se apuntó la victoria tras un relevo de dos episodios y dos tercios en los que toleró dos inatrapables y dio una base por bola. Ameth Castillo se quedó con la derrota.

Michael Nieto conectó de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas por Panamá Oeste. Luis Aranda de 3-2 con dos impulsadas, Xavier Waldron y Luis Atencio de 3-1 cada uno.

Te puede interesar: Novak Djokovic abandona algo que él mismo ayudó a crear

Darién 1-2 Colón

Los 'Beep Beep' colonenses anotaron una carrera en el séptimo episodio y una más en el octavo para llevarse la victoria sobre las 'Harpías' darienitas en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Charis Carranza ejerció el rol de relevo en seis entradas. Durante su faena permitió un inatrapable, dio ocho ponches y dos bases por bolas por lo que se acreditó el triunfo. La pérdida la sufrió el relevista Idelmar Ibarra.

Anastacio Araúz bateó de 2-1 y empujó una carrera por Colón. José Alfonso y Humberto Periñán conectaron de 3-1 cada uno.

Por Darién, Néstor Ramos de 4-2 y una carrera impulsada. David Aparicio de 4-1 con una anotada y Juan Vargas de 3-1.

Los Santos 7-8 Chiriquí Occidente

Los occidentales sumaron su segunda victoria en condición de local, dentro del estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles, al superar a los santeños.

El equipo visitante marcó cuatro carreras en la parte baja del noveno episodio, pero esa acometida no evitó que el elenco local se quedará con el triunfo.

Joshua Cedeño fue el lanzador ganador al permitir cuatro incogibles y cuatro anotaciones, con tres ponches y tres bases por bolas en un relevo de cinco entradas. Brandy Mendoza cargó con el descalabro.

James Salcedo conectó tres hits en cuatro turnos, anotó tres carreras y empujó una por Chiriquí Occidente. Jeremy Gómez de 4-2 y Luis Espinoza de 3-1 con una anotada y una impulsada.

Por Los Santos, Johan Vigil de 6-2. Edgar Frías y José Delgado conectaron de 4-2 cada uno.

Te puede interesar: Michael Amir Murillo y Marsella arrancan 2026 con juego accidentado ante Nantes en la Ligue 1

La 'Leña Roja' coclesana sumó su segundo triunfo del certamen al imponerse a los 'Metrillos' en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Christian González permitió cinco imparables y dos carreras, dio nueve ponches y una base por bola en seis episodios para ser el lanzador ganador. La derrota fue para Ángel Valdez.

Ricardo Acosta conectó tres hits en cinco turnos, anotó una carrera y empujó dos por el conjunto coclesano.

Tabla de posiciones

Este es el estado de los equipos luego de dos jornadas.

Coclé: 2-0

2-0 Chiriquí Occidente: 2-0

2-0 Panamá Oeste: 2-0

2-0 Veraguas: 1-1

1-1 Bocas del Toro: 1-1

1-1 Chiriquí: 1-1

1-1 Panamá Este: 1-1

1-1 Los Santos: 1-1

1-1 Colón: 1-1

1-1 Darién: 0-2

0-2 Panamá Metro: 0-2

0-2 Herrera: 0-2

Te puede interesar:

Próximos partidos

El lunes 5 de enero se llevará a cabo tercera jornada con los siguientes juegos:

Veraguas vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron/ Transmite TVMAX )

) Panamá Oeste vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Darién vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Colón vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Herrera vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Los Santos vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Todos los juegos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.