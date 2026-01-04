Michael Amir Murillo y Marsella arrancan 2026 con juego accidentado ante Nantes en la Ligue 1

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Francia/Tras quedarse con un hombre menos primero, y con dos menos después, el Olympique de Marsella perdió 2-0 este domingo este domingo en el Velodrome contra el Nantes durante la 17ª fecha de la Ligue 1, desaprovechando la ocasión de reforzar su tercera posición.

El equipo de Roberto De Zerbi recibió un primer gol en el minuto 31, obra de Fabien Centonze, poco después de la roja a Arthur Vermeeren (26').

Las ya exiguas esperanzas marsellesas se esfumaron con una segunda expulsión (Bilal Nadir, 56'), y con otro gol de Rémy Cabella de penal (88').

En ese partido, el panameño Michael Amir Murillo inició en el banco de suplentes por el Marsella. Ingresó al inicio del segundo tiempo en sustitución de Facundo Medina.

El Marsella cuenta con 8 puntos menos que el líder Lens, y está a cuatro del París Saint-Germain, que jugará este domingo el derbi de la capital ante el París FC en el Parque de los Príncipes.

"Merecimos perder. No se puede pensar en ganar un partido sin poner la energía necesaria", estimó.

"Más allá del Lens y del PSG, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si hacemos este tipo de partido, si no ponemos más ganas de ganar, tenemos lo que merecemos, es decir, nada mejor que el tercer puesto", estimó el técnico italiano.

Precisamente el PSG será el rival del Marsella en el Trofeo de Campeones (la Supercopa francesa), el jueves en Kuwait, en la que será la ocasión para el equipo del sur de Francia de conquistar su primer título en casi 15 años.