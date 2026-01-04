Béisbol Juvenil 2026 - Calendario| Esto traerá la jornada del domingo 4 de enero en el campeonato nacional

Panamá/La segunda jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se pone en marcha con seis partidos que se realizarán simultáneamente, desde las 7:00 p.m., en varios puntos del país.

A continuación presentamos algunos datos que debes conocer sobre los juegos que se realizarán este domingo 4 de enero de 2026.

Panamá Metro vs Coclé

Después de triunfar en su debut ante Colón, con un partido sin hits ni carreras, el equipo coclesano tratará de mantener el ritmo, pero tendrá al frente a un conjunto metropolitano que tratará de reivindicarse tras estrenarse con una derrota por la mínima diferencia, de 7 carreras por 8, ante Panamá Oeste.

Abraham Wright y Christian González serán los lanzadores abridores por Panamá Metro y Coclé, respectivamente, para ese partido que se realizará en el Estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y que será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Darién vs Colón

Darienitas y colonenses tratarán de dejar los sinsabores que les produjo perder en sus respectivos debuts, ante Panamá Este y Coclé, con el enfrentamiento que ambos protagonizarán en un terreno neutral, el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

Colón será el que tenga la localía en ese encuentro donde ambos colectivos intentarán mejorar su marca.

Joseph Ríos y Frank Lobo estarán a cargo de la apertura por parte de Darién y Colón, respectivamente.

Panamá Este vs Panamá Oeste

Los 'Potros' de Panamá Este visitan el estadio Mariano Rivera de La Chorrera donde les esperan los 'Vaqueros' de Oeste.

Ambos conjuntos salieron airosos en la primera jornada por lo que un triunfo les mantendrá en lo más alto de la tabla de posiciones de un certamen que apenas comienza.

Ivaner Velásquez, por Panamá Este, y Joel Richard, por Panamá Oeste, serán los lanzadores abridores de ese encuentro.

Chiriquí vs Bocas del Toro

El conjunto chiricano se enfrentará a un colectivo bocatoreño dispuesto a defender su feudo, el estadio Calvin Byron de Changuinola, que fue vulnerado en la jornada inaugural con su derrota ante Chiriquí Occidente.

Por su parte, los chiricanos tratarán de sumar su segunda victoria tras imponerse a Veraguas, en condición de visitantes.

Los serpentineros Anthony Ortega y Edgar Bellington serán los abridores por Chiriquí y Bocas del Toro, respectivamente.

Herrera vs Veraguas

Después de caer ante Los Santos y Chiriquí, en dos partidos que se extendieron a 10 entradas, herreranos y veragüenses medirán fuerzas en el estadio Omar Torrijos de Santiago, dispuestos a reivindicarse con una victoria.

El elenco herrerano le da la pelota a Emanuel Herrera para la apertura. Mientras que Veraguas le confía esa responsabilidad a Alejandro Vega.

Los Santos vs Chiriquí Occidente

Santeños y Occidentales tratarán de mantenerse en la senda ganadora cuando se enfrenten en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Para ese partido fueron asignados como abridores los lanzadores Brandy Mendoza, por Los Santos, y Santiago Corella, por Chiriquí Occidente.