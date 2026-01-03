EN VIVO - Béisbol Juvenil 2026| Colón vs Coclé: Partido inaugural del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Inicia la versión 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil con el partido entre los equipos de Colón y Coclé, que se disputa en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones para este partido han sido confirmadas y las mostramos a continuación.

Previa

Desde el 2018 hasta la actualidad, Coclé se ha constituido en un animador constante de los torneos nacionales juveniles. A partir de ese año se han jugado ocho finales y los coclesanos han ganado cuatro de ellas, dos de manera consecutiva en el 2024 y 2025.

Ese palmarés se constituye en una carta de presentación para la 'Leña Roja' que busca su tercera corona consecutiva y la sexta de su historia en esa categoría.

Rodrigo Merón, quien ha guiado a Coclé a la conquista de tres campeonatos juveniles en los años 2021, 2024 y 2025, asume nuevamente el rol de manager de un grupo que ha sabido sacar provecho del semillero de jugadores que ha cultivado en las categorías menores.

Los coclesanos mantienen el núcleo del equipo que alcanzó la supremacía en el certamen anterior. Para el partido ante los colonenses recurrirían a Dereck Gómez, quien ha sido su lanzador estelar en las últimas campañas.

Gómez se ha constituido en el lanzador más destacado en la historia de los torneos nacionales juveniles. Según los datos estadísticos de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) él es el líder histórico en victorias con 26 y ponches propinados con 244. En este certamen podría alcanzar los 30 triunfos y los 300 ponches, lo que sería un hito en la categoría.

Colón ha pasado por dificultades en los campeonatos nacionales juveniles recientes. La falta de un estadio propio ha incidido en la preparación del equipo lo que se ha reflejado en su desempeño.

Durante su preparación para el certamen que hoy inicia, los 'Beep Beep' han hecho énfasis en los juegos de fogueo lo que les ha permitido ver sus fortalezas y debilidades. Además de conocer a otros equipos con los que deberán competir en el torneo.

La Liga Provincial de Béisbol de Colón le dio la confianza al expelotero Rigoberto Catuy quien dirigirá a este grupo de jóvenes deseosos de llevar a esa provincia lo más lejos posible en el campeonato.

Charis Carranza podría ser el encargado de la apertura por el equipo colonense. Con una recta que supera las 90 millas por hora, el serpentinero tendría la responsabilidad de contener al bateo coclesano.

Mientras se espera que culminen las labores de reconstrucción en el estadio Roberto Mariano Bula de Colón, los 'Beep Beep' van al ruedo dispuestos a dar la batalla.