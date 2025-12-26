París, Francia/El entrenador Jean-Louis Gasset, figura emblemática del fútbol francés, falleció este viernes a los 72 años, indicó el club Montpellier, en el que jugó y al que entrenó más tarde.

Como jugador, en la posición de centrocampista, Gasset pasó prácticamente toda su carrera en Montpellier (1975-1985), antes de entrenarlo en varias ocasiones, la última de ellas hace menos de un año.

"Un hijo del club, marcó a todos con quienes se cruzó por su profesionalismo, su amabilidad y su sed por enseñar", reaccionó el club, destacando haber "perdido una de sus figuras emblemáticas".

Nativo de la ciudad, el entrenador también pasó por los banquillos de Saint-Etienne, Burdeos o Marsella.

Adjunto de Laurent Blanc en Burdeos y en la selección francesa (2010 a 2012), y después en París SG (2013 a 2016), fue también seleccionador de Costa de Marfil. En 2023, durante la Copa de África, dimitió en mitad del torneo... que los Elefantes terminaron ganando.

El Olympique de Marsella confirmó este martes, a través de un comunicado oficial, el fallecimiento del entrenador Jean-Louis Gasset, una noticia que ha generado profunda conmoción en el fútbol francés y europeo. La institución marsellesa despidió a quien no solo fue un técnico de paso, sino una figura respetada, con una trayectoria marcada por la experiencia, el equilibrio y un fuerte compromiso con los valores humanos del deporte.

En su mensaje, el club destacó que Marsella perdió “mucho más que un entrenador”, subrayando el legado de Gasset como estratega, formador y referente dentro y fuera del vestuario. Durante su estancia en el OM, el técnico aportó serenidad en un momento complejo de la temporada, siendo clave en la transición tras la salida de Gennaro Gattuso y antes de la llegada del actual entrenador, Roberto De Zerbi.

Bajo la dirección de Jean-Louis Gasset estuvo el defensor panameño Michael Amir Murillo, quien atravesó una etapa difícil durante ese periodo. El internacional canalero pasó gran parte del 2024 lesionado, luego de someterse a una cirugía, lo que limitó su participación en el equipo. Aun así, el entorno cercano al club siempre resaltó el respaldo humano y profesional que Gasset brindó a sus jugadores, incluso a aquellos que no podían estar en el terreno de juego.

El comunicado del Olympique de Marsella resalta que Gasset fue “apreciado tanto por los jugadores como por la directiva”, dejando la imagen de un hombre justo, atento y profundamente respetado, cualidades que marcaron su paso por el club y por cada institución en la que trabajó. Su figura trascendió los resultados deportivos, consolidándose como un técnico cercano y coherente con la esencia del fútbol.

Finalmente, el OM expresó sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de Jean-Louis Gasset, asegurando que su nombre “permanecerá para siempre en la memoria del fútbol francés y en la historia del Olympique de Marsella”. Un legado que también quedará ligado a jugadores como Michael Amir Murillo, quienes formaron parte de su última etapa en los banquillos.