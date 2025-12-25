Sporting San Miguelito fija postura sobre el caso Tomás Rodríguez tras rumores de interés internacional

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El Sporting San Miguelito salió al paso de las versiones que han circulado en los últimos días en torno al futuro del futbolista Tomás Rodríguez, uno de los nombres que más ruido ha generado en el mercado regional tras conocerse pretensiones de clubes como Olimpia de Paraguay y Deportivo Saprissa de Costa Rica.

A través de un comunicado oficial, el club panameño dejó clara su postura y pidió respeto al proceso institucional y al jugador.

En el documento, el conjunto académico informó a su afición, medios de comunicación y comunidad deportiva que cualquier proceso de negociación relacionado con Tomás Rodríguez se está llevando a cabo por canales formales, manteniendo un enfoque institucional y priorizando el desarrollo profesional y humano del futbolista.

“Sporting San Miguelito informa que, en relación con el proceso de negociación por el jugador Tomás Rodríguez, el club ha actuado en todo momento por canales formales, con respeto institucional hacia las partes involucradas y con el objetivo principal de proteger el desarrollo profesional y humano del futbolista”, señala el comunicado.

La institución también manifestó su preocupación por informaciones y calificativos que han circulado en redes sociales en las últimas horas, los cuales —según el club— no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas. En ese sentido, el comunicado es enfático al aclarar varios puntos clave.

Primero, el club aseguró que no bloquea oportunidades para sus jugadores, sino que trabaja para que cada movimiento se realice de manera ordenada, legal y transparente. Segundo, explicó que las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad, especialmente cuando se trata de futbolistas jóvenes con proyección internacional. Y tercero, dejó claro que toda información oficial será comunicada únicamente por los canales institucionales del club.

El caso de Tomás Rodríguez ha tomado relevancia no solo por el interés de equipos históricos del área, como Olimpia, uno de los grandes del fútbol paraguayo, y Saprissa, referente del balompié costarricense, sino también por el momento que vive el jugador, considerado uno de los talentos con mayor proyección del fútbol panameño.

En la parte final del comunicado, Sporting San Miguelito hizo un llamado al respeto hacia el jugador, su familia y las instituciones involucradas, reafirmando su compromiso con el crecimiento del fútbol nacional, el trabajo de cantera y la defensa de los intereses de sus futbolistas.

“Solicitamos respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición”, concluye el texto firmado por el Departamento de Comunicaciones del club.

Mientras tanto, el futuro de Tomás Rodríguez sigue siendo tema de conversación en el entorno deportivo regional. Sin embargo, desde San Miguelito el mensaje es claro: el proceso avanza con seriedad, discreción y apego institucional, en busca de la mejor decisión para todas las partes involucradas.

