Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias

Irán atacó de nuevo este domingo a los países del Golfo tras jurar que vengará la muerte de Jamenei, en un órdago al presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos/El Pentágono anunció este domingo la muerte de tres militares, cuando Irán sigue multiplicando sus represalias en el Golfo e Israel por la muerte de su líder supremo, Alí Jamenei.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, iniciado el sábado, continúa este domingo. "Cuarenta y ocho líderes [iraníes] desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", declaró a Fox News Donald Trump, que ha llamado a un cambio de régimen.

Israel anunció la movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en Teherán, según avisó el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

En el oeste de Irán, junto a la frontera con Irak, un medio estatal reportó la muerte de 43 miembros de las fuerzas de seguridad, en su mayoría agentes fronterizos.

Bajas estadounidenses

En respuesta, Teherán ha lanzado ataques contra varios vecinos del Golfo, en particular aquellos que albergan bases estadounidenses, y contra Israel.

Nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en Bet Shemesh, en el centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el "impacto directo" de un misil iraní, anunciaron los socorristas. En la víspera, una mujer murió en Tel Aviv.

Estados Unidos lamentó sus primeras bajas: tres militares, de los que el CENTCOM no detalló la identidad ni el lugar en que cayeron.

El mando militar norteamericano para Oriente Medio anunció al mismo tiempo el hundimiento de una corbeta iraní en el golfo de Omán, y negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles, como reivindicó Teherán. "Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron", aseveró.

El Golfo en llamas

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguraron haber lanzado un ataque "a gran escala" contra "el enemigo". Un funcionario iraní precisó que toman como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos.

Periodistas de AFP escucharon nuevas explosiones en Dubái, Doha, Riad y Manama.

Omán, mediador en las negociaciones reanudadas en febrero entre Irán y Estados Unidos, fue atacado por primera vez el domingo.

En Emiratos Árabes Unidos tres personas murieron y 58 resultaron heridas desde el sábado.

Al mismo tiempo, dos barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado "de facto", según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Por allí transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial. Para tratar de calmar el mercado y contener una escalada de precios, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron este domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril.

"Derecho legítimo"

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, estimó que la venganza es un "deber y derecho legítimo", tras la muerte el sábado de Jamenei y otros destacados responsables de la república islámica, como el jefe de los Guardianes de la Revolución, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor.

Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, auguró "una lección inolvidable a los opresores internacionales".

Las autoridades iraníes anunciaron 40 días de luto por la muerte de Jamenei, cuya hija, yerno y nieta también fallecieron en el ataque, según los medios iraníes.

El poder judicial iraní afirmó que un ataque que alcanzó un colegio en el sur mató el sábado a 108 personas, pero AFP no pudo acceder al lugar para verificarlo.

El ejército israelí aseguró el domingo "no estar al tanto" de este ataque.

Amenaza de Trump

El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como "una de las personas más malvadas de la historia", fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. "¡Muerte a Estados Unidos!", coreaban.

Trump advirtió que atacará a Irán con "fuerza nunca antes vista" como continúen las represalias y llamó de nuevo a los iraníes a sublevarse y tomar el poder.

La república islámica se encuentra en la cuerda floja desde la brutal represión de protestas antigubernamentales en diciembre y enero que se saldó con miles de muertos.

Washington también le acusa de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y balístico.

Un triunvirato al mando

La sucesión de Jamenei no es un tema nuevo. Dada su avanzada edad despertaba especulaciones.

El país queda ahora en manos de un triunvirato encargado de la transición.

Lo componen el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución, anunció el gobierno en X.

Reza Pahlavi, hijo del difunto sah, el monarca prooccidental derrocado por la revolución islámica en 1979, estimó que cualquier sucesor procedente del sistema es ilegítimo.

Pahlavi, que ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio cerca de Washington, se ha presentado como una figura de transición para una democracia secular, pero no cuenta con el apoyo de toda la oposición.

Los ataques también provocaron la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19, con miles de vuelos hacia Oriente Medio retrasados o cancelados.

La naviera danesa Maersk suspendió el paso de sus buques por el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso". La compañía italo-suiza MSC, líder mundial del sector, ordenó el domingo a todos sus buques en el Golfo que se pongan a salvo y suspendió los cargamentos con destino a Oriente Medio.