FIFA reconoce el "gran trabajo" de la FPF: Panamá se consolida como la nueva potencia emergente de Centroamérica

Panamá/La FIFA ha reconocido formalmente el crecimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), destacando su consolidación como una potencia emergente en Centroamérica debido a una gestión institucional ejemplar y resultados deportivos contundentes.

El ente rector del fútbol mundial subrayó en un comunicado que este progreso no es casualidad, sino el fruto de una ardua labor administrativa y técnica que ha permitido a Panamá regresar a los grandes torneos internacionales.

El eje central de este reconocimiento es la creación del Centro de Alto Rendimiento (CAR), una iniciativa estratégica que la FPF presentó ante la Subdivisión de Federaciones Miembro de la FIFA como su hoja de ruta para el desarrollo a largo plazo.

Este ambicioso proyecto cuenta con el respaldo fundamental del Programa Forward de la FIFA, el cual no solo aporta el apoyo financiero necesario para una infraestructura de esta magnitud, sino que impone un marco de trabajo basado en la buena gobernanza, la sostenibilidad y la planificación estratégica,,.

Para la FIFA, el valor del trabajo de la FPF se refleja en la implementación de un proceso estructurado que abarca desde el fortalecimiento de las categorías inferiores hasta la profesionalización de entrenadores. Este ecosistema coherente ha permitido hitos históricos destacados por la organización, tales como:

La consolidación de la selección absoluta masculina en el top 50 del ranking mundial y su clasificación al Mundial 2026 .

del ranking mundial y su clasificación al . El debut de la selección femenina en la Copa Mundial de la FIFA 2023 .

. La reciente clasificación con paso perfecto de la selección Sub-17 al Mundial de Catar 2026 bajo el mando de Felipe Baloy.

Finalmente, la FIFA resalta que el CAR funcionará como la columna vertebral del fútbol panameño, unificando la preparación de todas las selecciones nacionales bajo los más altos estándares de recursos deportivos. Este enfoque garantiza que la presencia de Panamá en los mundiales deje de ser una sorpresa y se convierta en una expectativa realista gracias a una inversión constante en formación y desarrollo.

