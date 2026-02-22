Michael Amir Murillo anotó su primer gol con Besiktas en el fútbol turco

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El panameño Michael Amir Murillo volvió a dejar su sello en la Superliga de Turquía, al marcar un gol para el Besiktas JK en el duelo ante el Göztepe SK, que se desarrolla en estos momentos y se encuentra en el descanso.

El partido arrancó con un ritmo intenso, y el Besiktas abrió el marcador rápidamente gracias a Wilfred Ndidi, quien convirtió al minuto 9 para poner al conjunto blanquinegro en ventaja. La presión ofensiva local continuó y, al minuto 36, llegó el segundo tanto del cotejo, obra del lateral panameño Michael Amir Murillo, quien definió con precisión tras una gran asistencia del mediocampista Kristjan Asllani.

Se espera información actualizada al finalizar el partido para ofrecer un análisis completo del resultado, las estadísticas finales y las actuaciones individuales, incluyendo el impacto que el gol de Murillo tendrá en la tabla de posiciones de la Superliga.