Barcelona recupera la cima de la Liga Española luego de golear al Levante

Panamá/El FC Barcelona firmó una contundente goleada 3-0 sobre el Levante en una nueva jornada de LaLiga española, resultado que le permite adueñarse del liderato en solitario tras la caída del Real Madrid el sábado frente a Osasuna (2-1).

Los blaugranas impusieron condiciones de principio a fin y reflejaron su superioridad en el marcador con los tantos de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín, tres nombres que marcaron la diferencia en una noche redonda para el conjunto catalán.

Barcelona, nuevo líder de LaLiga

Con este triunfo, el Barcelona alcanza los 61 puntos, superando por uno al Real Madrid, que se queda con 60 unidades en la segunda posición. La derrota merengue ante Osasuna abrió la puerta y el equipo culé no desaprovechó la oportunidad para colocarse en la cima de la tabla.

Más allá del resultado, el dominio azulgrana fue absoluto, tanto en el juego como en las estadísticas.

Superioridad reflejada en los números

El Barça registró un impresionante 2.92 en goles esperados (xG) frente a apenas 0.53 del Levante, dejando claro el volumen y la calidad de sus ocasiones. Además, controló el 73% de la posesión del balón, manejando el ritmo del compromiso con autoridad.

En el apartado ofensivo, los catalanes dispararon 22 veces, con 9 remates a puerta, generando 8 ocasiones claras de gol y ejecutando 13 tiros de esquina. También sumaron 47 toques dentro del área rival y estrellaron dos balones en el poste, evidenciando su insistencia ofensiva.

La precisión en la circulación fue otro factor determinante: el Barcelona completó 728 de 770 pases, para un sobresaliente 95% de efectividad, incluyendo un 88% de acierto en el último tercio del campo. Además, registró 2.47 en asistencias esperadas (xA), muy por encima del 0.42 del conjunto visitante.

Levante, superado de principio a fin

El Levante apenas logró 5 remates totales, 2 de ellos a puerta, y tuvo solo el 27% de posesión. Aunque ganó 39 duelos individuales y realizó 30 despejes defensivos, sufrió constantemente ante la presión ofensiva azulgrana.

El arquero visitante realizó 6 atajadas, pero el dato de -0.63 en goles evitados refleja que el volumen de llegadas fue demasiado para sostener el resultado.

Con este contundente 3-0, el Barcelona no solo envía un mensaje claro en la lucha por el título de LaLiga, sino que confirma su gran momento futbolístico al colocarse como líder absoluto del campeonato.

