Osasuna sorprende al Real Madrid y le abre la puerta del liderato al Barcelona en LaLiga

Panamá/En una partido cargado de emociones en LaLiga EA Sports, el Osasuna dio el golpe sobre la mesa tras imponerse 2-1 al Real Madrid, resultado que sacude la parte alta de la tabla y le brinda al Barcelona una oportunidad de oro para recuperar el liderato.

El conjunto rojillo comenzó el encuentro con intensidad y personalidad, dejando claro que no sería un trámite para el club merengue. La primera gran acción llegó al minuto 38, cuando Ante Budimir transformó con categoría un tiro penal para colocar el 1-0 a favor del Osasuna. El tanto encendió a la afición local y puso contra las cuerdas al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que se fue al descanso con la obligación de reaccionar.

En la segunda mitad, el Real Madrid adelantó líneas y mostró otra actitud. La presión dio frutos al minuto 73, cuando Vinícius Júnior apareció en el área para definir con precisión tras una asistencia del uruguayo Federico Valverde, decretando el empate 1-1 y devolviendo la esperanza al conjunto blanco.

Con el empate en el marcador y el dominio alternándose en los minutos finales, todo parecía indicar que el partido terminaría en reparto de puntos. Sin embargo, el Osasuna tenía reservada una última sorpresa. En el minuto 90, Raúl García aprovechó una asistencia de Raúl Moro para marcar el 2-1 definitivo, desatando la euforia en las gradas y sellando una victoria enorme para los navarros.

Impacto en la tabla de posiciones de LaLiga

Este resultado tiene consecuencias directas en la lucha por el campeonato. El Real Madrid se mantiene con 60 puntos, mientras que el Barcelona suma 58 unidades y ahora tiene la gran posibilidad de retomar el liderato si logra vencer al Levante UD este domingo.

Por su parte, el Osasuna alcanza los 30 puntos, un impulso clave en sus aspiraciones dentro de la temporada y un golpe de autoridad ante uno de los gigantes del fútbol español.

La derrota merengue no solo compromete su posición en la cima, sino que reaviva la batalla por el título en una Liga Española que promete un cierre vibrante. Con el clásico pulso entre Real Madrid y Barcelona más encendido que nunca, cada jornada será determinante en la definición del campeonato.