Béisbol Mayor 2026 resultado| Veraguas vs Panamá Este: 'Indios' pegan fuerte en el Rod Carew

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Panamá/Veraguas superó a Panamá Este, por 8 carreras a 0, en el partido que arrancó con las acciones del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor y que se realizó en el estadio Rod Carew.

El dominio de los 'Indios' veragüenses fue notorio en todo el encuentro al conectar 16 imparables y limitó a sus oponentes a cuatro incogibles.

La ofensiva veragüense comenzó a carburar en la parte alta del tercer episodio con dos carreras. La primera fue producida por un inatrapable de Erick Mordock y su hermano José anotó la segunda.

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Un cuadrangular solitario de Adolfo Reina amplió la diferencia en la quinta entrada y una anotación de Miguel Atencio puso el 4 por 0 en la sexta.

Veraguas aseguró el triunfo con cuatro anotaciones en el octavo episodio.

Israel Mendoza propinó siete ponches, dio cuatro bases por bolas y toleró cuatro incogibles en siete entradas para ser el lanzador ganador.

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La derrota se la apuntó Brian Gavidia quien permitió nueve incogibles y tres anotaciones en cuatro entradas y dos tercios.

Miguel Atencio conectó cuatro hits en cinco turnos, anoto tres carreras y empujó una por Veraguas. José Mordock de 5-4 con dos anotadas y dos remolcadas y Erick Mordock de 5-3.

Por Panamá Este, Jesús Ortiz de 3-2. Jordan Jiménez y Jesús Delgado de 4-1 cada uno.

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