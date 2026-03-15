LaLiga resultados| Real Madrid se acerca al Barcelona y Atlético entra al podio

El equipo blanco fue contundente ante Elche y le pone presión a los catalanes.

España/El Real Madrid, perseguidor del FC Barcelona, se acercó a un punto del líder al golear 4-1 al Elche en la 28ª jornada de LaLiga, mientras que el Atlético volvió al podio impulsado por un golazo de Nahuel Molina.

Con 67 puntos, el Barça sentirá el domingo contra el Sevilla la presión del club blanco, segundo con 66 unidades. Pese a su victoria 1-0 contra el Getafe, el Atlético sigue muy alejado de la lucha por el título, a 10 puntos del líder.

En el mismo Santiago Bernabéu en el que se exhibió hace apenas tres días contra el Manchester City con un inédito hat-trick, el Halcón uruguayo Fede Valverde volvió a marcar, con un ajustado disparo desde la frontal (44'), luego de que el alemán Antonio Rüdiger adelantara a los blancos a los 39 minutos.

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- Güler marca desde su campo -

Pero en esta ocasión, el gol de Valverde no fue el más espectacular de la noche. Los focos se los llevó el joven turco Arda Güler, con un disparo desde su propia mitad del campo que sorprendió al arquero argentino Matías Dituro a los 89 minutos.

"He sido el primero en llevarme las manos a la cabeza (...) Merece la pena haber pagado una entrada, o dos o tres por ver el gol que ha marcado", declaró el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a Real Madrid TV sobre el tanto del joven turco.

Antes, había anotado el tercero del Real Madrid el defensa central Dean Huijsen (66'), muy criticado las últimas semanas, mientras que el Elche llegó a recortar con un gol contra su portería de Manuel Morán (85').

En los highlights del fin de semana, el gol de Güler podría no ser siquiera el mejor, pues horas antes, en el estadio Metropolitano, el argentino Nahuel Molina quitó las telarañas de la portería rival.

El reloj apenas marcaba 7 minutos de juego cuando Molina, desde fuera del área, soltó un latigazo directo a la escuadra de la portería, imparable para el guardameta David Soria.

- "Buen trabajo del equipo" -

El partido se puso aún mas de cara para los rojiblancos tras la expulsión del marroquí Abdel Abqar, por un pellizco al atacante noruego Alexander Sorloth (55').

"Me quedo con el muy buen trabajo del equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo (...) pudimos habernos ido (al descanso) con más ventaja en el marcador", valoró en rueda de prensa el entrenador argentino Diego Simeone.

Pese a la ventaja, el Getafe estuvo a punto de lograr el empate en el tiempo añadido, con un gran cabezazo de Adrián Liso (90+7') que detuvo con una gran atajada el guardameta argentino Juan Musso.

"Creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior", añadió el Cholo sobre el momento de su equipo, que ha ganado seis de sus últimos siete partidos entre todas las competiciones.

Ese momento de forma ha llevado a los colchoneros a la final de la Copa del Rey y está a un paso de avanzar a cuartos de final de Liga de Campeones, tras golear 5-2 al Tottenham el pasado martes en la ida de octavos de final.

En LaLiga, con 57 puntos, el Colchonero arrebata la tercera posición al Villarreal (4º, 55 puntos), que empató el viernes 1-1 con el Deportivo Alavés.

También este sábado, en la pelea por los últimos puestos europeos, el Girona derrotó 3-0 a un Athletic de Bilbao que mantiene su tónica de irregularidad esta temporada.

El equipo vasco, cuarto el curso pasado y semifinalista de la anterior Europa League, deambula por mitad de la tabla, eliminado ya del resto de competiciones.

Para colmo para el equipo dirigido por Ernesto Valverde, el primer gol del Girona fue obra del lateral Hugo Rincón, cedido por el Athletic.

El tercero de los catalanes fue obra del argentino Claudio Echeverri.

En el otro partido disputado el sábado el colista Oviedo venció 1-0 al Valencia gracias a un gol de David Costas (30').

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