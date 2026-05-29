¡Barcelona lo formaliza! Anthony Gordon es su nuevo fichaje

España/El internacional inglés Anthony Gordon se comprometió por cinco temporadas con el FC Barcelona, anunció el viernes el vigente doble campeón de la liga española, oficializando una operación que la prensa daba por hecha desde hace días.

El extremo inglés de 25 años, hasta ahora en el Newcastle, es el primer fichaje del club catalán para la temporada 2026-2027 y refuerza un ataque que quedó mermado por la marcha del polaco Robert Lewandowski, de 37 años.

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"El FC Barcelona y el Newcastle llegaron a un acuerdo para que Anthony Gordon se convierta en nuevo jugador azulgrana para las cinco próximas temporadas", escribió el Barça en un comunicado.

El coste del traspaso no fue comunicado, pero según una fuente interna consultada esta semana por la AFP, el Barcelona ofreció 70 millones de euros (81 millones de dólares) más otros 10 millones (11,6 millones de dólares) en variables.

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Gordon, de 25 años y 17 veces internacional con su selección, se dispone a jugar con Inglaterra su primer Mundial este año.

Formado en el Everton, el atacante se unió al Newcastle en 2023 por unos 50 millones de euros.

En la temporada europea que ahora termina, Gordon jugó dos veces contra el Barça en la Liga de Campeones, un torneo en el que actuó doce partidos y marcó diez tantos.