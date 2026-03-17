Thomas Christiansen explica su convocatoria y deja puertas abiertas en la Selección de Panamá

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció declaraciones tras anunciar la convocatoria oficial para los partidos amistosos ante la Selección de Sudáfrica, que se disputarán los días 27 y 31 de marzo en territorio africano.

El estratega dejó claro que la elección de los jugadores responde a una combinación de evaluación y necesidad, reconociendo que le hubiera gustado contar con un grupo más amplio. “Solo puedo llevar a 23, me hubiera gustado llevar a 26 o la cantidad que va a ir al Mundial 2026, pero también hay que decidir qué tipo de jugadores quieres ver, los que ya conoces y los que no”, explicó.

Otras noticias: Selección de Panamá | Thomas Christiansen define convocatoria para enfrentar a Sudáfrica

El técnico también se refirió a algunas ausencias y novedades dentro de la lista, destacando la baja de Fidel Escobar y la inclusión de nuevos nombres que buscan ganarse un lugar. Christiansen mencionó el caso de Kruk como una oportunidad para evaluar talento seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Además, fue enfático en señalar que “las plazas están abiertas”, aunque reconoció que cada vez es más difícil entrar en un grupo que ya tiene una base sólida. También abordó la situación física de algunos jugadores, como el caso de Kadir, señalando que las lesiones, especialmente las relacionadas con la zona lumbar o cervical, requieren tiempo y seguimiento antes de tomar decisiones definitivas.

Por otro lado, el seleccionador valoró el posible regreso de piezas importantes como Giannis, a quien considera un jugador clave desde su llegada al banquillo panameño. Asimismo, expresó sorpresa por la falta de minutos de Harvey en su club, aunque evitó profundizar en ese tema al no manejar información interna del equipo.

Finalmente, Christiansen reiteró que la Selección de Panamá ha sabido competir incluso ante bajas sensibles en torneos como la Copa América, dejando claro que el objetivo es mantener el nivel competitivo mientras se afinan detalles rumbo a la gran cita mundialista.

Otras noticias: Fidel Escobar prioriza su recuperación y queda fuera de la fecha FIFA de marzo con Panamá