Selección de Panamá | Thomas Christiansen define convocatoria para enfrentar a Sudáfrica

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ya entra en fase decisiva de preparación de cara a su participación en la Copa Mundial 2026, y el entrenador Thomas Christiansen dio a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos frente a Selección de Sudáfrica, programados para los días 27 y 31 de marzo en territorio africano.

Estos compromisos forman parte del calendario internacional de la fecha FIFA, donde la Sele buscará consolidar su idea de juego, evaluar variantes y fortalecer el grupo que competirá en su segundo Mundial de la historia, tras su debut en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

El estratega hispano-danés apuesta por una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Panamá quedó ubicada en el Grupo L, donde enfrentará a selecciones de alto nivel como Selección de Inglaterra, Selección de Croacia y Selección de Ghana, lo que representa un desafío importante para el combinado nacional.

Los duelos ante Sudáfrica serán claves para medir el rendimiento del equipo en condiciones exigentes, considerando factores como el clima, el desplazamiento y la intensidad física del rival africano. Además, permitirán al cuerpo técnico ajustar detalles tácticos antes del inicio de las competencias oficiales.

Convocatoria de Panamá

Con estos amistosos, la Selección de Panamá continúa su camino de preparación con la mirada puesta en hacer historia en la Copa Mundial 2026, donde buscará superar su actuación anterior y consolidarse como una selección competitiva en el escenario internacional.