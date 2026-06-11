Andrea Bocelli y EJAE protagonizan un emotivo momento con el himno del Mundial 2026

Con su inconfundible voz, Bocelli aportó solemnidad y elegancia a la interpretación del tema, mientras que EJAE sumó una energía contemporánea que conectó con las nuevas generaciones de aficionados.

La música volvió a convertirse en protagonista en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego del desfile de las banderas de las selecciones participantes, miles de aficionados vivieron uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando el tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE interpretaron "DNA", el himno oficial del torneo.

La presentación tuvo lugar en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México, minutos antes del inicio del partido inaugural, en un ambiente cargado de emoción y expectativa por el comienzo de la máxima fiesta del fútbol mundial.

Con su inconfundible voz, Bocelli aportó solemnidad y elegancia a la interpretación del tema, mientras que EJAE sumó una energía contemporánea que conectó con las nuevas generaciones de aficionados. La actuación estuvo acompañada por un espectáculo visual que iluminó el estadio y reforzó el mensaje de unidad y diversidad que caracteriza a la Copa del Mundo.

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"DNA" fue producido por el reconocido DJ y productor francés David Guetta y la rapera estadounidense Megan Thee Stallion, una combinación artística que busca reflejar el carácter global del torneo y la unión de distintas culturas a través de la música y el deporte.

Andrea Bocelli es considerado uno de los tenores más importantes del mundo, con una trayectoria de más de tres décadas y éxitos internacionales como "Con te partirò" y "The Prayer". Por su parte, EJAE se ha consolidado como una de las voces emergentes más destacadas de Corea del Sur, ganando notoriedad por sus colaboraciones en la industria musical internacional.

La interpretación del himno llegó después de una vibrante celebración musical que incluyó las actuaciones de Maná, Danny Ocean, Belinda, J Balvin, Shakira y Burna Boy, quienes pusieron a cantar y bailar a los asistentes con un espectáculo cargado de color, ritmos latinos y referencias a la cultura mexicana.

La emotiva interpretación de "DNA" sirvió como antesala perfecta para el inicio de la competencia, dejando una de las imágenes más memorables de la ceremonia inaugural y marcando oficialmente el comienzo del Mundial 2026.