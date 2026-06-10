Mundial 2026: Selección de Panamá retoma los entrenamientos con motivación y enfoque táctico

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | El onceno nacional trabaja desde el Nottawasaga Resort , en Alliston, Ontario , a exactamente siete días de su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Panamá/Con la cuenta regresiva en marcha, la Selección Nacional de Panamá retomó este miércoles los entrenamientos en su campamento base, luego de un día libre que le permitió al grupo descansar y compartir.

El ambiente en el Nottawasaga Resort, ubicado en el pueblo de Alliston, dentro del municipio de New Tecumseth, Ontario, a aproximadamente una hora y diez minutos de Toronto, estuvo cargado de motivación y compromiso.

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Una sesión de hora y media con foco táctico

La práctica, dirigida por el DT Thomas Christiansen y su cuerpo técnico, se extendió por una hora y media en la cancha número 2 del complejo. La jornada arrancó en el gimnasio del campamento, donde los jugadores completaron trabajos de fuerza y activación física antes de trasladarse al terreno de juego.

Ya sobre la cancha, el cuerpo técnico concentró la sesión en conceptos tácticos vinculados a las transiciones ofensivas y defensivas, los movimientos de ataque y los desplazamientos defensivos, aspectos considerados claves de cara al estreno mundialista.

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El debut, el 17 de junio ante Ghana

Panamá se medirá ante Ghana el próximo 17 de junio en el Toronto Stadium, a las 6:00 p.m. hora de Panamá, en el primer compromiso del Grupo L de la Copa del Mundo. A una semana exacta de ese partido, el equipo continúa afinando detalles desde la tranquilidad de su base en Ontario.

Mañana, entrenamiento abierto con la comunidad

Este jueves 11 de junio, el onceno nacional cumplirá con una actividad especial organizada por la FIFA para todas las selecciones clasificadas al Mundial: un entrenamiento abierto en la cancha número 1 del campamento, con la presencia de miembros de la comunidad de New Tecumseth, incluyendo al alcalde de la ciudad y un nutrido grupo de fanáticos locales.

La jornada busca el acercamiento entre jugadores, cuerpo técnico, staff y la comunidad anfitriona, como señal de agradecimiento por el recibimiento que ha tenido el equipo en la región.

La sesión está programada para iniciar a las 5:30 p.m. hora local, precedida por una rueda de prensa a las 4:30 p.m. en un salón del campamento base.

Con información de FPF.

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