Mundial 2026 | César Yanis, con hambre de trascender: "Queremos hacer historia, no repetir lo del 2018"

Panamá/César Yanis asumió con madurez su rol de suplente en la Selección de Panamá y aseguró que está listo para aprovechar cada minuto que le toque en el Mundial 2026.

El volante canalizó su energía en los entrenamientos del campamento base en Ontario, luego de que el equipo tuviera el martes como jornada libre.

"Quién no quisiera tener más minutos, quién no quisiera sumar", admitió Yanis con sinceridad ante los medios. Sin embargo, el mediocampista panameño dejó claro que su mentalidad es positiva: "Voy a disfrutarlo de donde me toque. Si me toca afuera, lo voy a disfrutar. Estar bien, estar trabajando muy bien para cuando me toque entrar y aprovecharlo".

El Grupo L del Mundial 2026 lo conforman Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, que buscan dos cupos directos a los dieciseisavos de final.

Consultado sobre la motivación del grupo ante semejante desafío, Yanis fue contundente: "Queremos hacer historia, queremos hacer las cosas bien. No lo que pasó en el 2018, queremos llegar a más". El recuerdo es inevitable: en el Mundial de Rusia 2018, Inglaterra derrotó a Panamá por 6-1, una marca que el actual grupo está determinado a borrar.

De cara al debut contra Ghana, previsto para el miércoles 17 de junio en Toronto, Yanis reconoció la dificultad del rival pero se mostró confiado: "Va a ser un rival complicado, sabemos las clases de jugadores que tienen, pero es un partido en el que podemos sacarlo adelante". Con apenas seis días de preparación por delante, subrayó que el grupo está consciente de que una victoria en ese primer encuentro podría definir el rumbo de Panamá en la justa mundialista.

El calendario del Grupo L contempla también el duelo entre Panamá y Croacia el 23 de junio en Toronto, y el cierre de la fase de grupos frente a Inglaterra el 27 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Tres finales en diez días para una selección que, según sus propios jugadores, llegó al Mundial 2026 con una mentalidad diferente y con la historia como objetivo.