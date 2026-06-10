Mundial 2026 | Thomas Christiansen no quiere riesgos con Adalberto Carrasquilla y espera su evolución

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | La Selección de Panamá se prepara para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana , el próximo 17 de junio en Toronto .

Panamá/El técnico danés, Thomas Christiansen, habló con tranquilidad desde el base camp del equipo, donde el grupo alterna trabajo físico con momentos de descanso mental. "La verdad es que estamos contentos y tranquilos. El hotel nos da esa tranquilidad, esa privacidad que se necesita y la posibilidad de trabajar muy bien con los chicos", señaló Christiansen.

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¿Cómo están los jugadores tocados?

La principal inquietud del cuerpo técnico gira en torno a Luis y Coco, los dos futbolistas que siguen un plan de seguimiento especial. "Los demás es un poco de precaución ante alguna molestia, pero van a estar aptos. Lo único es ver la evolución de estos dos y tomar una decisión", explicó el entrenador.

De ser necesario bajar a alguno de la lista, Christiansen tiene cubierta esa posibilidad: cuenta con Gun como alternativa en la posición de Luis, y con Griffith en el caso de Coco. "Hay que agradecer a la federación el esfuerzo de permitirme traer a dos jugadores más", reconoció.

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El análisis de Ghana

Con más tiempo del habitual para preparar a sus rivales, el técnico asegura que el equipo llega bien trabajado. "Hemos tenido más tiempo para analizar a Ghana, Croacia e Inglaterra, y llegaremos un poco más preparados en ese sentido que en otras competiciones", afirmó. El foco está en corregir los errores de partidos anteriores y en no repetirlos en la cita mundialista.

El lateral izquierdo y el sistema de juego

Una de las variantes tácticas que generó atención fue el uso de Blackman a pierna cambiada. Sobre esa zona del campo, Christiansen se mostró tranquilo: "Ahí tenemos a Eric, a Kuti, tenemos la posibilidad con Blacky. En el lado derecho también con Amir. Creo que tenemos buenos jugadores para todas las posiciones".

En cuanto al sistema, el entrenador no prevé grandes cambios: "El equipo donde más cómodo se siente es en lo que hemos hecho últimamente", aunque dejó abierta la posibilidad de adaptar el esquema según el rival.

Un Mundial es un Mundial

Consultado sobre qué diferencia este torneo de otros como la Copa América o la Copa Oro, Christiansen fue contundente: "Es el evento más importante para un futbolista. El Mundial es un mundial y eso no lo quita nadie".

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