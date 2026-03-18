Béisbol de Pequeñas Ligas| Chiriquí y Panamá Oeste van por el boleto a Williamsport

Los dos equipos disputarán la final del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, cuyo ganador representará en la próxima Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Panamá/El duelo por el título de campeón nacional de béisbol infantil en Panamá quedó definido. Dos equipos no solo buscarán la supremacía de la categoría, sino la representación del país en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2026.

Chiriquí obtuvo este miércoles su pase a la final tras una jornada de dos partidos de desempate en los que también estaban involucrados los elencos de Herrera y Coclé.

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Luego de que los coclesanos, herreranos y chiricanos terminaran la Serie de Seis con récord de tres victorias y dos derrotas, se determinó por sorteo que los dos primeros se enfrentaran y el vencedor mediría fuerzas con los terceros por el pase a la final. En horas de la mañana Herrera venció a Coclé, por 5 carreras a 1.

Posteriormente, Chiriquí jugó contra el elenco herrerano y le derrotó por 7 a 3. Esto le dio la clasificación a la final.

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Así clasificó Oeste

Por su parte, Panamá Oeste no tuvo la necesidad de disputar partidos adicionales ya que transitó la Serie de Seis al registrar marca de cuatro victorias y una derrota.

Serie Final

Chiriquí y Panamá Oeste serán los protagonistas de la serie final del 50 Campeonato Nacional de Béisbol Infantil. Este emparejamiento estará pactado al ganador de dos de un límite de tres juegos.

La serie comenzará el jueves 19 de marzo a las 9:00 a.m. cuando se dispute el primer partido. Quince minutos después de finalizado ese encuentro, se llevará a cabo el segundo cotejo. De ser necesario un tercer encuentro, éste se llevará a cabo el viernes 20.

El equipo triunfador de esa serie será el campeón nacional infantil y el representante de Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se realizará del 19 al 30 de agosto de este año en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

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