Gran Premio de Panamá| Solly Betesh y Luis Ramírez dejan buenas sensaciones pese a ensayo irregular en el autódromo

Gran Premio desde el Autódromo Panamá, el sábado 21 de marzo desde las 2:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La lluvia le puso freno momentáneo al experimentado piloto Solly Betesh, quien no pudo salir a pista esta tarde con su poderoso Audi R8 LMS GT3 EVO II en el Autódromo Panamá, debido al asfalto mojado.

Sin embargo, su compañero de equipo, Luis Ramírez, sí logró exprimir el potencial de la máquina en horas de la mañana, cuando la pista aún estaba seca.

El piloto se mostró cómodo desde sus primeras vueltas, incluso trabajando con llantas usadas mientras comenzaba a entender el comportamiento del auto.

Ramírez se subió por primera vez al Audi R8 (Lubricantes Sunoco) durante la jornada de pruebas oficiales, enfocándose en ajustar líneas de carrera y ganar confianza en un vehículo que promete ser protagonista en la primera fecha del GT Challenge de las Américas.

"Lo vi bien, se asentó en el auto con llantas usadas. Está conociendo el carro y, al mismo tiempo, probando líneas de carrera", comentó Betesh sobre el desempeño de su compañero.

El clima mejoró con el paso de las horas, aunque la pista se mantuvo húmeda, limitando la actividad del equipo.

"Ya escampó, pero la pista sigue mojada. Mañana volveremos a practicar y lo más importante es lograr acoplarnos al auto", añadió Betesh.

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El vehículo

El Audi R8 LMS GT3 EVO II es un auto de carreras profesional desarrollado por Audi específicamente para competir en la categoría GT3, una de las más populares del automovilismo mundial.

¿Qué significa el nombre?

R8 : basado en el deportivo de calle Audi R8

: basado en el deportivo de calle Audi R8 LMS : “Le Mans Sport”, indicando su enfoque en resistencia

: “Le Mans Sport”, indicando su enfoque en resistencia GT3 : categoría de carreras con autos derivados de producción

: categoría de carreras con autos derivados de producción EVO II: evolución más reciente (mejoras respecto a versiones anteriores)

Características principales

Motor V10 atmosférico (similar al del R8 de calle)

(similar al del R8 de calle) Alrededor de 585 caballos de fuerza (ajustado por reglamento)

(ajustado por reglamento) Tracción trasera

Aerodinámica optimizada (mejor estabilidad y velocidad en curvas)

Suspensión y frenos diseñados para competición extrema

¿Para qué se usa?

Este coche compite en campeonatos GT3 alrededor del mundo, como:

GT World Challenge

24 Horas de Spa

24 Horas de Nürburgring

¿Qué lo hace especial?

No es un auto “común”: es para equipos de carreras (customer racing)

Está diseñado para ser rápido pero también confiable en carreras largas

Incorpora mejoras como:

Mejor refrigeración

Aerodinámica más eficiente

Sistemas de seguridad avanzados

Nota de prensa

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