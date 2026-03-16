Gran Premio de Panamá: Óscar Terán afina su máquina para el GT Challenge de las Américas

El piloto panameño buscará convertir las mejoras mecánicas en velocidad en la pista.

Panamá/El experimentado piloto Óscar Terán, junto a su equipo mecánico, continúa trabajando intensamente con miras a su participación este fin de semana en el Gran Premio de Panamá, que se disputará en el Autódromo Panamá, donde llegará con importantes mejoras en su vehículo Mazda 6, especialmente en el motor.

A bordo de su auto Mazda 6, Terán será de la partida en la segunda fecha del campeonato nacional, que además compartirá escenario con la apertura de la temporada del GT Challenge de las Américas, evento que reunirá a destacados pilotos de la región.

El referente del automovilismo panameño manifestó estar satisfecho, hasta el momento, con el trabajo que ha realizado su equipo mecánico para tener el carro en óptimas condiciones.

"Creo que la dirección en la que estamos trabajando es buena. Aún hay muchas cosas que seguimos discutiendo y que queremos mejorar para tener listo el carro", indicó.

El equipo mecánico de Terán Racing está encabezado por Alejandro Torres y Lito Davis, quienes han liderado los ajustes y mejoras técnicas en el vehículo de cara a la competencia.

El Mazda 6, identificado por la marca bajo el concepto Zoom-Zoom, llegó a Panamá hace cuatro años luego de competir en pistas de Estados Unidos.

El vehículo originalmente contaba con un motor de 2.3 litros, el cual ha sido sometido a diversas modificaciones para adaptarlo a las exigencias del automovilismo local.

Con los últimos ajustes en marcha y el respaldo de su equipo técnico, Terán confía en que el Mazda 6 responderá a la altura del desafío.

El piloto panameño buscará convertir las mejoras mecánicas en velocidad en la pista y pelear por los primeros lugares ante un exigente cartel de competidores que marcará el inicio de una temporada que promete altas revoluciones en el automovilismo nacional.

Por: Harmodio Arrocha Jr.