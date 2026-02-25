Fernando Batista asumirá el mando de la Selección de Costa Rica

Panamá/A falta de una confimración oficial, desde Costa Rica distintos medios de comunicación anuncian que el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol ha definido este miércoles que el argentino Fernando Batista será el nuevo director técnico de la Selección Nacional de ese país.

La decisión se tomó tras un proceso de selección en el que también figuraban como candidatos de peso el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert.

A sus 55 años, Batista llega con un perfil especializado en procesos de selecciones, habiendo dirigido a las categorías Sub-20, Olímpica y Sub-23 de Argentina. Su experiencia más reciente fue al mando de la Selección mayor de Venezuela, un factor determinante para su elección como nuevo estratega de "La Sele".

El camino hacia su contratación se agilizó tras una reunión en Panamá calificada como "muy provechosa" por Ronald González, director de Selecciones Nacionales. Batista llega con el reto de liderar el nuevo proyecto deportivo del fútbol costarricense tras la confirmación oficial de su cargo este 25 de febrero.

Conoce más del Bocha Batista.

En el tablero del fútbol sudamericano, pocos nombres han ganado tanto peso específico en los últimos años como el de Fernando Batista. Nacido en Buenos Aires en 1970, el menor de la dinastía Batista ha logrado algo que parecía una utopía: transformar la ilusión de un país en una estructura competitiva de élite.

EL FORMADOR DE CAMPEONES

Antes de su salto al estrellato en las eliminatorias absolutas, el "Bocha" forjó su reputación en los laboratorios de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Su gestión al frente de las selecciones juveniles fue brillante, destacando hitos que hoy son la base de la actual campeona del mundo:

Oro Panamericano (Lima 2019): Devolvió a Argentina a lo más alto del podio tras años de sequía en esta categoría.

Devolvió a Argentina a lo más alto del podio tras años de sequía en esta categoría. Preolímpico 2020: Clasificó a la Albiceleste a los Juegos de Tokio como campeón invicto en Colombia.

Clasificó a la Albiceleste a los Juegos de Tokio como campeón invicto en Colombia. Escultor de Talentos: Bajo su mando terminaron de pulirse figuras de la talla de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

LA REVOLUCIÓN VINOTINTO (2023-2026)

Tras su etapa como asistente de José Pékerman, Batista asumió las riendas de la Selección de Venezuela en marzo de 2023. Su impacto fue inmediato y profundo. Bajo el lema "Mano, tengo fe", el "Bocha" dotó al equipo de una resiliencia defensiva y un orden táctico que los ha mantenido en puestos de clasificación directa al Mundial 2026 durante casi todo el proceso eliminatorio.

Fuentes cercanas a la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) destacan su capacidad de gestión humana, logrando amalgamar la experiencia de veteranos como Salomón Rondón con la frescura de jóvenes como Jon Aramburu y Kevin Kelsy.

IDENTIDAD TÁCTICA: ORDEN Y TRANSICIÓN

El estilo de Batista no es de posesiones estériles. Sus equipos se caracterizan por:

Bloque Medio-Bajo Compacto: Prioriza no conceder espacios entre líneas. Transiciones Eléctricas: Aprovecha la velocidad por las bandas para castigar al rival tras la recuperación. Fortaleza Mental: Ha inyectado un gen competitivo que permite a sus jugadores disputar "finales" en cada fecha de eliminatoria, especialmente en plazas difíciles como Barranquilla o Quito.

