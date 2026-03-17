Champions League resultado: Sporting remonta al Bodo/Glimt y avanza a cuartos de final

Los noruegos estuvieron a punto de igualar antes del descanso, con un cabezazo de Odin Luras Bjortuft repelido por el larguero (42').

Lisboa, Portugal/El Sporting de Portugal, derrotado 3-0 en la ida de octavos de final de Liga de Campeones, remontó este martes la eliminatoria contra el Bodo/Glimt tras imponerse 5-0 al término de la prórroga en Lisboa, y logró así avanzar a cuartos de final.

Fue el final del cuento de hadas para el Bodo/Glimt noruego, invitado sorpresa en estos octavos de final tras haber eliminado en la ronda anterior al Inter de Milán, finalista de la competición en 2023 y 2025.

Con goles de Gonçalo Inacio (34'), Pedro Gonçalves (61') y del colombiano Luis Suárez (78', de penal), la eliminatoria llegó igualada al final del tiempo reglamentario.

El uruguayo Maximiliano Araújo completó la remontada apenas unos segundos después del inicio de la prórroga (92') y Rafael Nel cerró la goleada en el añadido (120+1').

El rival de los portugueses en cuartos de final saldrá del duelo entre Arsenal y Bayer Leverkusen (ida 1-1).

Con un estadio José Alvalade completamente entregado a la misión remontada, el Sporting respondió sobre el césped abriendo el marcador antes del descanso, gracias a un cabezazo de Gonçalo Inacio tras un saque de esquina.

Pero el Bodo/Glimt ha demostrado esta temporada ser un visitante que no se arruga en los grandes templos europeos, con victorias en San Siro y en el Metropolitano entre sus logros.

Los noruegos estuvieron a punto de igualar antes del descanso, con un cabezazo de Odin Luras Bjortuft repelido por el larguero (42').

Tras el descanso, los visitantes salieron más enchufados y dispusieron de otra gran ocasión para haber empatado el encuentro, con un gran disparo de Sondre Fet (50') salvado por el guardameta Rui Silva.

Pero poco a poco los lisboetas volvieron a hacerse con el control del partido y el segundo gol llegó tras una genialidad de Trincao.

Primeros cuartos desde 1983 -

El exjugador del FC Barcelona filtró un pase entre la defensa visitante, recuperado a la carrera por Luis Suárez. El colombiano entró al área y dejó un pase a los pies de Goncalves, que no perdonó a corta distancia.

El segundo gol descolocó al Bodo/Glimt y llegó el asedio de los lusos, que volvió a encontrar recompensa tras una mano en el área de Friedrik Bjorkan.

Suárez no perdonó desde los once metros, igualando la eliminatoria a falta de quince minutos para el final del tiempo reglamentario.

Trincao (80') y Nuno Santos (83') estuvieron cerca de anotar un cuarto gol que habría evitado la prórroga, pero se toparon respectivamente contra las manos del arquero Nikita Haikin y del poste derecho.

Pese a llegar con vida al tiempo reglamentario, el partido avanzaba ya solo en una dirección, y en la primera jugada de peligro de la prórroga, Araújo recuperó un balón en el área y soltó un latigazo con la pierna izquierda para batir a Haikin y completar la remontada.

Con el Bodo ya en la lona, Nel cerró la goleada con un potente disparo a bocajarro imparable para el arquero ruso.

Gracias a su gran actuación, los portugueses logran avanzar a cuartos de final de la máxima competición continental por primera vez desde 1983.

Para los noruegos supone un meritorio final de recorrido en su primera participación en Liga de Campeones, en la que lograron vencer a equipos como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milán.