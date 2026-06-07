Terci festeja sus 90 años con una celebración inolvidable

Como no podía ser de otra manera, la decoración estuvo inspirada en uno de los pasatiempos favoritos de Terci: el bingo.

Herrera/La popular Terci, conocida por miles de panameños como "La abuela de todos", gracias a los divertidos videos que comparte junto a Rolando en las redes sociales, celebró este fin de semana sus 90 años con una fiesta multitudinaria rodeada de familiares, amigos y admiradores.

La celebración fue tan especial que el programa de televisión Hecho en Panamá transmitió en vivo desde el evento, convirtiendo el cumpleaños de Terci en toda una fiesta nacional para quienes siguen sus ocurrencias y carismática personalidad.

Durante la actividad, la cumpleañera no ocultó su emoción al ver la gran cantidad de personas que acudieron para acompañarla en una fecha tan significativa. Según comentó, nunca imaginó festejar sus 90 años de una manera tan especial y rodeada de tanto cariño.

Las mesas estuvieron completamente llenas de invitados que llegaron para compartir con la querida influencer, cuya popularidad ha crecido gracias a los videos humorísticos que publica en la cuenta "terciyrolando", donde sus ocurrencias y espontaneidad han conquistado a usuarios de todas las edades.

La fiesta contó además con caras de Jelou y participantes del megaproyecto televisivo Tu Cara Me Suena, quienes se sumaron a la celebración y compartieron con los asistentes durante la jornada.

Como no podía ser de otra manera, la decoración estuvo inspirada en uno de los pasatiempos favoritos de Terci: el bingo. El tema predominó en la ambientación del evento y aportó un toque muy personal a una celebración que reflejó la alegría y el espíritu que la caracterizan.

A sus 90 años, Terci continúa demostrando que la edad no es un límite para conectar con las nuevas generaciones. Con su sentido del humor y autenticidad, se ha convertido en una de las figuras más queridas de las redes sociales panameñas, donde cada publicación sigue arrancando sonrisas y acumulando miles de reproducciones.