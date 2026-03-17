Panamá sufre traspié ante Costa Rica en Ronda Final de Clasificatorio Concacaf al Mundial Femenino Sub-17 2026

Comienza la fase decisiva en el camino hacia el torneo que se realizará este año en Marruecos.

Costa Rica/La Ronda Final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf 2026 comenzó con una victoria de Costa Rica por 3-1 ante Panamá en el Grupo C el martes en la Cancha #1 de la Federación Costarricense de Fútbol en Alajuela, Costa Rica.

Costa Rica tomó la ventaja al 29’ tras un autogol de Camila Aparicio.

Lucía Paniagua amplió la ventaja con un penal convertido al 35’, con un remate de zurda al ángulo inferior derecho.

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Paniagua volvió a marcar al 45’+4’ para poner a las ticas con ventaja de tres goles antes del descanso.

Cristabella Ríos descontó para Panamá al 57’ en un intento de impulsar la remontada.

Ambos equipos disputarán su próximo encuentro el jueves 19 de marzo. Panamá se medirá a México, mientras que Costa Rica enfrentará a Jamaica.

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Equipo joven

Según un informe de la Federación Panameña de Fútbol, el plantel está conformado por 21 jugadoras con un promedio de edad de 15 años y 9 meses, lo que refleja un grupo joven pero competitivo.

La base del equipo pertenece a la generación 2009, con 16 futbolistas nacidas en ese año, complementadas por jugadoras de 2010 y 2011 que aportan proyección a futuro.

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Además, el equipo cuenta con la presencia de tres jugadoras nacidas en Estados Unidos con pasaporte panameño, Isabella Rendino, Gabriela Chen y Poppy Wakefield, lo que suma diversidad a un grupo que en su mayoría proviene de la Ciudad de Panamá y sus alrededores.

La jugadora más joven es Camila Aparicio con 14 años, nacida el 4 de noviembre del 2011, mientras que la jugadora con mayor edad es Allison Samudio con 17 años, nacida el 29 de enero del 2009.

Información de Concacaf y FPF