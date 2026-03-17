Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | El béisbol panameño dice presente

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se realizarán en Panamá del 12 al 25 de abril.

Panamá/La preselección nacional de béisbol que jugará el Torneo de Béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 inició ayer sus entrenamientos de cara al evento que se jugará entre el 20 y 25 de abril en la ciudad de Panamá.

El equipo que dirige Adolfo Rivera arrancó la preparación con una doble tanda en el estadio nacional Rod Carew, incluyendo un listado de 35 jugadores, nacidos en los años 2009 y 2010.

La preselección se mantendrá entrenando y haciendo juegos de preparación, para los Juegos que se celebrarán en Panamá desde el 12 de abril.

Este es el listado completo:

Lanzadores: David Rodríguez, Abdiel Castillo, Abel Rodríguez, Jhair Díaz, Johan Camarena, Roberto Martínez, Idelmir Ibarra, Ramón Baule, Luis Centella, Alejandro Vega, Daniel Brown, Ian Cepeda, Rodrigo Tello, Abraham Wright.

Receptores: Jesús Arosemena, Luis Aranda, Néstor Ramos, Omar Osorio y Ariel Cardenas.

Cuadro Interior: Adrián Fuentes, Anderson Cousin, Lucas López, Luis Atencio, Jensual Guizado, Eduardo Canto, Eduardo Barba, Jeykol De León, Nicolás Sánchez y Justin Gill.

Jardineros: Danel Long, Edward Delgado, Jorge Nash, Jorge Cedeño, Alejandro Fanovich y Carlos Sánchez.

Con información de Fedebeis.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud se han consolidado como el evento polideportivo más importante para el desarrollo del talento emergente en el continente. Bajo el amparo de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), esta justa nació con la visión de replicar el éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud, integrando a atletas de entre 14 y 18 años en un entorno de alta competencia y aprendizaje cultural.

El origen de esta cita se remonta a Lima 2013, ciudad que albergó la edición inaugural. En aquella ocasión, Perú sentó las bases de un formato que prioriza no solo el rendimiento físico, sino también la formación de valores. Posteriormente, Santiago 2017 elevó el estándar organizativo, sirviendo como plataforma para que futuras estrellas del deporte mundial dieran sus primeros pasos firmes en el ciclo olímpico.

Uno de los momentos inolvidables más recientes ocurrió en los Juegos de Rosario 2022. Esta edición fue pionera al implementar el concepto de "Parque Único Suramericano", donde todas las disciplinas se concentraron en un mismo recinto (el Parque Independencia), rompiendo récords de asistencia y cercanía entre los deportistas y la afición. Históricamente, Brasil ha mantenido una hegemonía absoluta en el medallero general, consolidándose como la potencia a vencer, seguido de cerca por delegaciones como Colombia y Argentina, que han dominado disciplinas como el patinaje de velocidad y el tenis.

Otro hito memorable ha sido la inclusión de deportes urbanos como el baloncesto 3x3 y el skateboarding, que han inyectado una energía juvenil y moderna al certamen. Más que una fábrica de medallas, estos juegos representan la identidad deportiva de una región que apuesta por su juventud para brillar en los escenarios globales.