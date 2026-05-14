Béisbol U12 2026| Semifinales del campeonato nacional están listas para ponerse en marcha

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U12 2026 sigue su curso este viernes con los dos partidos semifinales que se llevarán a cabo en el Complejo MVP Sport City.

Después de completada la etapa regular, los equipos de Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí y Panamá Metro avanzaron a esa instancia.

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Panamá Metro vs Panamá Oeste

'Vaqueros ' y metopolitanos medirán fuezas en esta semifinal a la que llegan con marca idéntica, pero en puestos distintos.

El equipo del West obtuvo un récord de cuatro victorias y una derrota que le valió para quedarse con el primer lugar del Grupo A. Su único descalabro de la fase regular se lo propinó Colón en un partido cuyo marcador terminó, por 3 carreras a 1.

Por su parte, el elenco de Metro quedó segundo en el Grupo B tras ganar cuatro de los cinco juegos que disputó. Chiriquí le asestó su única derrota al superarle por pizarra de 7 a 5.

Los Santos vs Chiriquí

El colectivo chiricano, el único que no conoce la derrota en lo que va del certamen, medirá fuerzas con el conjunto santeño.

Los chicos del 'Valle de la Luna' ganaron los cinco partidos que jugaron en la etapa preliminar. Esto les permitió ganar el Grupo B. Su triunfo ante los metropolitanos fue clave para que aseguraran ese primer lugar.

Por su parte, los santeños quedaron en el segundo puesto del Grupo A con marca de tres victorias y dos derrotas.

A pesar de que tuvo el mismo récord de los conjuntos de Coclé y Colón, el elenco naranja y negro se impuso por el dominio. Dos de sus tres triunfos los obtuvo ante los coclesanos, por 7 a 4, y los colonenses, por 3 a 2.

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Importancia

Como es tradicional, las semifinales son instancias importantes en los torneos deportivos. En el caso del Campeonato Nacional de Béisbol U12 esta etapa es rápida.

Las semifinales la disputarán, de forma cruzada, los equipos que ocuparon los dos primeros puestos de cada agrupación. Después de lo ocurrido en la fase regular, Panamá Oeste quedó como el primer sembrado del Grupo A por lo que jugará ante Panamá Metro, segundo del B. En tanto que Chiriquí, primero del B, enfrentará a Los Santos, segundo del A.

Esta instancia será a partido único, por lo tanto los vencedores de cada encuentro avanzarán al juego final para buscar la victoria y coronarse campeones nacionales de esa categoría.

La final está programada para llevarse a cabo el sábado 16 de mayo.

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