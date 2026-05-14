Manager panameño Cristóbal Girón dirigirá a la Selección de Béisbol de Costa Rica

El instructor de origen capitalino afronta un nuevo reto en el país vecino.

Panamá/Cristóbal Girón, quien ha tenido una trayectoria destacada como manager en el béisbol de Panamá, fue nombrado este jueves como nuevo dirigente de la Selección de Béisbol de Costa Rica.

"La Comisión de Selecciones Nacionales informa oficialmente el nombramiento del señor Cristóbal Girón como nuevo mánager de la Selección Mayor, en el marco del proceso de preparación para las próxima competencia internacional", plasmó la Federación Costarricense de Béisbol en sus redes sociales.

Profesor de Educación Física de profesión, Girón cruza la frontera para asumir esta responsabilidad precedido de su experiencia que le llevó a sobresalir en la pelota panameña, dentro de las categorías juvenil y mayor.

"El nuevo mánager estará acompañado por el coach Jaime Ponce, quien cuenta con amplia experiencia como preparador físico, coach de lanzadores y receptores en ligas menor y mayor", añadió la federación tica en su anuncio. Ponce posee además formación en áreas psicológicas, mentales y nutricionales, y fue miembro del Comité Técnico del programa Pitch, Hit and Run de MLB".

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Palmarés

Cristóbal Girón tiene en su hoja de vida 10 títulos como manager en los torneos nacionales juvenil y mayor de Panamá.

Girón acumuló nueve títulos juveniles, esa es la mayor cantidad para un manager en esa división. Ocho de ellos los obtuvo con Panamá Metro y uno con Coclé. Este último fue en el 2018 y representó el final de una sequía de 46 años de la 'Leña Roja'.

En la categoría mayor, Girón llevó a Panamá Metro al campeonato en el torneo nacional mayor de 2010.

También ha dirigido a selecciones panameñas de béisbol en torneos internacionales de las categorías juvenil, mayor y U23.

Además trabajó como scout de la organización de los Rockies de Colorado por un periodo de 12 años. Entre los peloteros que firmó para esa organización está el exgrandes ligas Manuel 'Manny' Corpas.