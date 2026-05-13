Béisbol U12 2026 resultados| Termina la etapa regular del campeonato nacional

Los 12 equipos participantes culminaron sus partidos dentro de sus respectivos grupos

Panamá/La actividad en la fase regular del Campeonato Nacional de Béisbol U12 2026 culmina este miércoles en el Complejo Deportivo MVP Sport City.

En el Grupo A, Los Santos derrotó a Colón, por 3 carreras a 2. El juego se definió en la parte baja del sexto episodio cuando el conjunto santeño concretó la anotación que le dio la victoria.

Miguel Samaniego fue el lanzador ganador al lanzar los seis episodios del juego, recibir tres imparables y dos carreras con seis ponches.

Luis Chen destacó por la ofensiva santeña con dos hits conectados en tres turnos y una carrera anotada. Sebastián Frías y José Cohen batearon de 2-1 cada uno.

El descalabro fue para Edwin Ortega quien toleró dos incogibles y una anotación en un relevo de dos entradas.

En la jornada del Grupo A, Panamá Oeste superó a Coclé por pizarra de 4 carreras por 3.

Grupo B

Panamá Metro concluyó su participación en la etapa preliminar con una victoria sobre Herrera por 5 carreras a 1.

Diego Camaño permitió dos hits y una carrera, dio tres ponches y dos bases por bolas en cuatro episodios y un tercio para acreditarse el triunfo.

Por el elenco metropolitano, Carlos Pérez bateó de 2-2 con una carrera anotada y dos empujadas. En tanto que Misael Rangel de 3-2 con una anotada y una remolcada.

Ángel Toribio se apuntó la derrota tras una salida de dios entradas y un tercio en los que recibió dos inatrapables y dos anotaciones.

Por otra parte, Chiriquí se impuso a Panamá Este por 7 carreras a 4.

Tabla de posiciones

Panamá Oeste y Chiriquí se aseguraron los primeros lugares de los grupos A y B, respectivamente.

El conjunto del 'West' ganó cuatro de los cinco partidos que disputó en la ronda regular. Mientras que los chiricanos fueron los únicos invictos del certamen al salir airosos en los cinco juegos que disputó.

La tabla de posiciones detallada es la siguiente:

Grupo A

Panamá Oeste: 4-1 Los Santos: 3-2 Coclé: 3-2 Colón: 3-2 Darién: 1-4 Veraguas: 1-4

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Grupo B