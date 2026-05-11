Béisbol U12 2026 resultados| Chiriquí mantiene su invicto. Coclé y Colón luchan en el campeonato nacional

El certamen lleva a cabo la tercera fecha de su calendario.

Panamá/La tercera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol U12 2026 se caracaterizó por el buen paso que mantiene el equipo de Chiriquí en el Grupo B y el trabajo que realizan los conjuntos de Coclé y Colón, en el Grupo A, para buscar la clasificación a las semifinales.

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Invicto

El conjunto chiricano sumó este lunes su tercer triunfo en tres partidos jugados tras vencer a Bocas del Toro, por 4 carreras a 5.

Los del 'Valle de la Luna' inclinaron la balanza a su favor al marcar la carrera de la victoria en la parte baja del sexto episodio.

Kendrick Salinas fue el lanzador ganador al tolerar tres imparables y dos carreras, con cinco ponches y tres bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios. Además destacó a la ofensiva con un hit en dos turnos y una carrera anotada.

Ian Salcedo también aportó a la causa chiricana con un inatrapable en una oportunidad, una carrera anotada y una impulsada.

Roberto Stewart cargó con la derrota tras un relevo de cuatro episodios y dos tercios en los que recibió tres incogibles y dos carreras, dio tres ponches y siete bases por bolas.

En otros partidos del Grupo B, Panamá Metro venció a Panamá Este por 2 carreras a 1 y Herrera derrotó a Chiriquí Occidente por abultamiento de carreras en cinco episodios, 11 por 1.

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En la pelea

El elenco colonense sumó su segundo triunfo en tres juegos al imponerse a Veraguas, por 5 carreras a 2.

Cuatro carreras, en la parte baja del quinto episodio, le dio a Colón una ventaja que resultó ser definitiva.

Octavio Alfonso completó una apertura de cinco episodios y dos tercios en la que permitió cuatro imparables y dos carreras, con cuatro ponches y dos bases por bolas para llevarse la victoria.

Shelton Jiménez bateó de 2-1 y anotó una carrera por el colectivo colonense. José Ramírez pegó de 2-1.

El descalabro se lo apuntó Miguel Barría quien toleró tres anotaciones en un relevo de dos tercios de episodio.

Por su parte, el equipo coclesano anotó tres carreras, en la parte baja del quinto episodio, para imponerse a Darién, por 4 a 1.

Euclides Bethancourt destacó al bate por Coclé con un hit conectado en dos oportunidades y remolcó tres carreras.

El pitcheo coclesano limitó a la ofensiva darienita a dos inatrapables los que fueron conectados por Yeijel Ramos y Andrés Ruiz.

En el Grupo A también se registró la victoria de Panamá Oeste sobre Los Santos, 7 por 3.