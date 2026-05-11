Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuenta regresiva ha comenzado para la Selección de Panamá rumbo a la próxima Copa del Mundo. El entrenador Thomas Christiansen está cada vez más cerca de definir a los 26 futbolistas que defenderán los colores nacionales en la máxima cita del fútbol internacional.

La expectativa crece entre la afición panameña, mientras el cuerpo técnico trabaja en los últimos detalles de una convocatoria que prácticamente ya está encaminada. Según el calendario oficial, hasta el 11 de mayo las selecciones deberán entregar una prelista de hasta 55 jugadores. Sin embargo, el estratega hispano-danés presentará un grupo reducido de 35 futbolistas, del cual saldrá la nómina definitiva mundialista.

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La fecha límite para entregar la lista oficial de 26 convocados será el próximo 1 de junio, mientras que los clubes deberán liberar a sus jugadores, como máximo, el 25 de mayo para integrarse a sus respectivas selecciones.

Los primeros entrenamientos de la Selección de Panamá podrían iniciar alrededor del 18 de mayo con aquellos jugadores que ya culminaron sus compromisos de temporada. Entre ellos aparecen nombres importantes como Ismael Díaz, Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, José Córdoba y Luis Mejía.

Mientras tanto, otros legionarios panameños que militan en el fútbol europeo terminarán actividad durante el fin de semana del 17 de mayo. Es el caso de Michael Amir Murillo, Andrés Andrade y César Blackman.

En otras ligas del continente, los calendarios todavía se mantienen activos hasta finales de mayo. Los torneos de Chile, Ecuador y Brasil seguirán en disputa durante las próximas semanas, mientras que en Honduras la temporada concluirá el 17 de mayo y en Costa Rica las finales están programadas para el 23 de mayo.

Por su parte, la Major League Soccer tendrá actividad hasta el 23 de mayo, misma fecha en la que varios jugadores podrían integrarse a la concentración canalera. En México, la final del campeonato está prevista para el 24 de mayo, situación que podría retrasar la llegada de Adalberto Carrasquilla, dependiendo del avance de los Pumas en el torneo.

Todo esto será clave para que Thomas Christiansen pueda contar con plantel completo de cara al amistoso frente a la selección de Brasil programado para el próximo 31 de mayo, una de las últimas pruebas antes del inicio de la esperada Copa del Mundo.

Con información de David Peña.

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