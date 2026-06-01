Mundial 2026: la misión de España con Lamine Yamal para recuperar el doblete Eurocopa-Mundial

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Madrid, España/Con el prodigio Lamine Yamal como líder y una enorme fortaleza colectiva, España sueña con una segunda estrella, dos años después ser campeona de Europa, para emular a su ilustre generación dorada, campeona mundial en Sudáfrica 2010 y continental en 2008 y 2012.

Eran los años de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas y compañía, con una España que marcó una época con su fútbol tiqui-taca.

La España actual, revitalizada desde la llegada de Luis De la Fuente al banquillo tras el fiasco con Luis Enrique en el Mundial de Catar 2022 -eliminación en octavos de final ante Marruecos, podría incluso tener paralelismos con aquella, pero defiende un fútbol diferente, más moderno, dinámico y vertical.

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Dos lesiones inoportunas -

La eclosión de dos extremos como Lamine Yamal a la derecha y Nico Williams a la izquierda ha sido clave para definir el estilo del equipo.

Su estado de forma será clave y ese es precisamente un motivo de preocupación ya que ambos, que han tenido dolores recurrentes en el pubis desde el inicio de la temporada, están recuperándose de lesiones similares en los isquiotibiales.

"En los cálculos que tenemos, todos van a llegar yo creo, soy muy optimista, creo que estarían disponibles para el primer partido", explicó De la Fuente cuando anunció su lista de convocados a finales de mayo, puntualizando que deberá valorar si merece la pena contar con ellos en el choque de debut ante Cabo Verde (15 de junio).

"Este es su momento. Lamine es muy bueno, y será mejor en la medida que sus compañeros le hagan rendir a mayor nivel", apuntó sobre el astro del Barça, al que ve "ilusionadísimo" ante su primer Mundial.

"Los pelos de punta" -

En un Grupo H donde después de Cabo Verde tendrá que enfrentarse a Arabia Saudita y Uruguay, España es favorita, avalada por no perder un partido en competición oficial desde 2023, aunque el pasado junio cayó en la tanda de penales de la final de la Liga de Naciones de la UEFA contra el Portugal de Cristiano Ronaldo.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", reconoció De la Fuente en la comparecencia del anuncio de la lista para el torneo de Norteamérica.

"Creo que somos la selección que hace el mejor fútbol. Pero ser favorito no te da nada, no te añade goles al marcador", recordó Yamal en una entrevista con la FIFA.

En el pasado reciente, Fernando Torres o David Villa tenían un papel de delanteros de primera línea mundial, algo de lo que carece el equipo actual, a pesar de la eficacia de Mikel Oyarzabal.

Pero pese a no ser un 9 al uso, Yamal es el líder, después de haber deslumbrado en la Eurocopa 2024, donde cumplió 17 años antes de la final.

"Desde pequeño, si hay una cosa que ve todo el mundo es el Mundial. Lo bonito del Mundial es que, te guste el fútbol o no te guste el fútbol, estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección", rememoró Yamal en una entrevista con la FIFA.

"Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir", se ilusionaba el catalán.