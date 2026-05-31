Brasil vs Panamá reacciones| Córdoba, Harvey, Rodríguez y Andrade se expresan en zona mixta

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/José Córdoba, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y Andrés Andrade, jugadores de la Selección de Panamá, dieron declaraciones en la zona mixta del Estadio Maracaná. Allí se refirieron a los ocurrido en el partido amistoso frente a su similar de Brasil que terminó con derrota para los canaleros, por 6 goles a 2.

A continuación detallamos algunos puntos clave de sus declaraciones.

José Córdoba: " Somos Panamá, no nos podemos olvidar de eso, no nos podemos comparar con Brasil . Estamos a años luz de ellos, entonces toca pensar en nosotros y seguir avanzando".

" . Estamos a años luz de ellos, entonces toca pensar en nosotros y seguir avanzando". Carlos Harvey: "Nos vinieron a presionar y nosotros siempre tratando de salir jugando, nunca renunciamos a nuestra idea. Creo que pudimos contrarrestar esa presión y salimos bien. Toca seguir trabajando, seguir mejorando. Toca un partido en casa para sacar mejores conclusiones".

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José Luis Rodríguez: " Siento que en el primer tiempo, por lapsos, el equipo estuvo bastante bien . Jugando de tú a tú y quitando la pelota a Brasil. Creo que si logramos hacer eso, por más tiempo, podemos hacer grandes cosas".

" . Jugando de tú a tú y quitando la pelota a Brasil. Creo que si logramos hacer eso, por más tiempo, podemos hacer grandes cosas". Andrés Andrade: "Tenemos que corregir los errores, ya que nos cuestan caro con grandes selecciones como lo pudimos ver. Trataremos de enfocarnos más en lo bueno que hicimos, sacar las cosas positivas, que creo que son las que nos van a ayudar en el Mundial y en los partidos que faltan".

La selección panameña jugará su segundo partido amistoso de la semana ante República Dominicana el miércoles 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Dicho juego será el último del combinado canalero en su casa antes de la Copa del Mundo.