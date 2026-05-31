Brasil vs Panamá reacciones| Michael Amir Murillo: "No se puede bajar la intensidad en este tipo de partidos"

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Brasil vs Panamá reacciones| Michael Amir Murillo: "No se puede bajar la intensidad en este tipo de partidos" / TVMAX
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31 de mayo 2026 - 19:11

Brasil/El jugador Michael Amir Murillo se expresa sobre lo ocurrido en el partido amistoso entre panameños y brasileños, realizado en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

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