Brasil vs Panamá reacciones| Michael Amir Murillo: "No se puede bajar la intensidad en este tipo de partidos"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.