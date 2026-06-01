Rehabilitación del Barrio Chino alcanza 60% de avance; retrasos se deben a hallazgos arqueológicos

La administración municipal de Panamá mantiene como meta concluir la rehabilitación del Barrio Chino a mediados de agosto.

Ciudad de panamá/La rehabilitación del Barrio Chino, en el corregimiento de Santa Ana, registra un avance cercano al 60%, según informó la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía de Panamá. Aunque la obra mantiene como fecha tentativa de culminación el próximo 15 de agosto, las autoridades advierten que factores como las condiciones climáticas podrían afectar el cronograma.

El proyecto, que busca mejorar la infraestructura vial y el entorno urbano de este histórico sector de la ciudad, ha enfrentado diversos contratiempos desde su inicio. Entre los principales obstáculos figuran varios hallazgos arqueológicos que obligaron a suspender temporalmente los trabajos.

Roy Frías, ingeniero de la Alcaldía de Panamá, explicó que actualmente se desarrolla la segunda fase del proyecto. La primera etapa incluyó la intervención de la calle 15, en el tramo comprendido entre el Mercado del Marisco y el edificio Paifán, así como la calle Ramón Valdez, trabajos que ya fueron completados.

“Estamos en la fase dos. Tanto la calle Juan Valdez como la Eloy Alfaro tienen un avance cercano al 90%. En las próximas semanas se espera realizar el vaciado de concreto en algunos de estos tramos para continuar con la ejecución de la obra”, indicó.

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Frías detalló que el proyecto se remonta a junio de 2023, pero sufrió una paralización tras el descubrimiento de rieles del antiguo ferrocarril y varios cañones históricos durante las excavaciones.

“Estos descubrimientos activaron los protocolos arqueológicos y de patrimonio, lo que obligó a detener los trabajos mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, la situación fue atendida conforme a las normativas de protección patrimonial y permitió que las labores se retomaran meses después, una vez completados los procedimientos exigidos por las autoridades competentes.

Además de los desafíos técnicos, la ejecución de la obra también ha impactado a comerciantes y residentes del sector. La Alcaldía aseguró que ha mantenido acercamientos con los negocios afectados por las restricciones y cierres viales generados durante la construcción.

Por ahora, la administración municipal mantiene como meta concluir la rehabilitación del Barrio Chino a mediados de agosto, aunque reconoce que el avance final dependerá del comportamiento del clima y de que no surjan nuevos imprevistos durante la etapa restante de la obra.

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