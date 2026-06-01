Héroe por Panamá 2025 y voluntarios entregan 200 sopas y víveres a pacientes del Oncológico

El Héroe por Panamá 2025, Ronnie De Gracia, junto a fundaciones y voluntarios, llevaron unas 200 sopas, pañales, agua, té y café a pacientes y acompañantes del Instituto Oncológico Nacional.

Fundaciones, voluntarios y el Héroe por Panamá 2025, Ronnie De Gracia, se unieron para llevar alivio a pacientes y familiares del Instituto Oncológico Nacional (ION), con la entrega de unas 200 sopas, además de pañales, agua, té y café.

La iniciativa partió de la cocina del colegio bilingüe Juntos Podemos, institución que atiende a niños y jóvenes, y que abrió sus instalaciones para preparar los alimentos destinados tanto a pacientes oncológicos como a sus acompañantes.

Según destacaron los participantes, la donación impacta especialmente a los acompañantes de los pacientes, quienes permanecen prácticamente internados junto a sus familiares y en muchos casos no cuentan con recursos para alimentarse. Cada sábado, el grupo sube al hospital alrededor de las 10:30 de la mañana para repartir frutas y pan, y este sábado sumaron el almuerzo a la entrega.

Varias organizaciones, un mismo propósito

En la jornada participaron estudiantes de medicina, voluntarios que se sumaron desde sus lugares de trabajo y representantes de diversas organizaciones. Maribel Castillo, del programa Celebremos la Recuperación, y Rosario de Niada, de Adavion, destacaron el agradecimiento de los pacientes y reiteraron el compromiso de continuar apoyando al ION.

Ronnie De Gracia resaltó que iniciativas como esta deben replicarse: "Hoy no vine solo, vine con otros voluntarios que han saldo de sus trabajoos, algunos son compañeros de la universidad, estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá, que hoy nos reunimos para llevar un almuerzo y otras donaciones que los pacientes necesitan", y agradeciendo a todas las personas de buena voluntad que hicieron posible la jornada.