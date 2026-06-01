Temporada de huracanes 2026: fechas, nombres oficiales y cómo pueden afectar a Panamá

La temporada de huracanes en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México comenzó este 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre

Arrancó oficialmente la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México. El período de mayor actividad se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, meses en los que las autoridades meteorológicas intensifican el monitoreo de estos fenómenos,así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

¿Cómo afecta a Panamá?

Si bien los huracanes no suelen ingresar directamente al territorio panameño, sus efectos indirectos sí representan un riesgo para la población. Entre las afectaciones más frecuentes se encuentran lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra, marejadas y tormentas.

¿Cómo se nombran los huracanes?

Cada año, el Comité de Huracanes publica una lista de nombres consensuada por los servicios meteorológicos de la región. Los nombres se asignan en orden alfabético y alternan entre masculino y femenino. Si un huracán causa consecuencias catastróficas, su nombre se retira permanentemente de la lista y es reemplazado por uno nuevo.

# Nombre 1 Arthur 2 Bertha 3 Cristóbal 4 Dolly 5 Edouard 6 Fay 7 Gonzalo 8 Hanna 9 Isaias 10 Josephine 11 Kyle 12 Leah 13 Marco 14 Nan 15 Omar 16 Paulette 17 René 18 Sally 19 Teddy 20 Vicky 21 Wilfred

Las temporadas activas normalmente manejan 21 nombres predefinidos; si la actividad los supera, se recurre a nombres suplementarios.