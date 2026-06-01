Temporada de huracanes 2026: fechas, nombres oficiales y cómo pueden afectar a Panamá

La temporada de huracanes en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México comenzó este 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre

Temporada de huracanes en el Atlántico / EFE

Arrancó oficialmente la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México. El período de mayor actividad se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, meses en los que las autoridades meteorológicas intensifican el monitoreo de estos fenómenos,así lo informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

¿Cómo afecta a Panamá?

Si bien los huracanes no suelen ingresar directamente al territorio panameño, sus efectos indirectos sí representan un riesgo para la población. Entre las afectaciones más frecuentes se encuentran lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra, marejadas y tormentas.

¿Cómo se nombran los huracanes?

Cada año, el Comité de Huracanes publica una lista de nombres consensuada por los servicios meteorológicos de la región. Los nombres se asignan en orden alfabético y alternan entre masculino y femenino. Si un huracán causa consecuencias catastróficas, su nombre se retira permanentemente de la lista y es reemplazado por uno nuevo.

# Nombre
1Arthur
2Bertha
3Cristóbal
4Dolly
5Edouard
6Fay
7Gonzalo
8Hanna
9Isaias
10Josephine
11Kyle
12Leah
13Marco
14Nan
15Omar
16Paulette
17René
18Sally
19Teddy
20Vicky
21Wilfred

Las temporadas activas normalmente manejan 21 nombres predefinidos; si la actividad los supera, se recurre a nombres suplementarios.

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