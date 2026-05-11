Adalberto Carrasquilla y Pumas a semifinales de la Liga MX tras juego electrizante contra América

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México/Los Pumas, con un electrizante y dramático empate 3-3 ante el América, y el Pachuca, con un sólido triunfo de 2-0 sobre el Toluca, avanzaron este domingo a las semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

De esta manera, las semifinales serán las siguientes: Pumas-Pachuca y Guadalajara-Cruz Azul.

En el estadio Olímpico Universitario, los Pumas resistieron para empatar 3-3 con América y avanzaron con un empate global 6-6 gracias al criterio de la mejor posición en la fase regular.

Los Felinos del entrenador mexicano Efraín Juárez fueron líderes; las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine, terminaron en la octava posición.

Los Pumas fueron incisivos desde el inicio y pronto sometieron a un América adormilado con tres goles antes del minuto 25, algo nunca antes visto en 64 años de rivalidad entre estos equipos.

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El español Rubén Duarte (3'), el brasileño Nathan Silva (13') y Jordan Carrillo (23') le dieron a los Pumas una ventaja de 3-0 que parecía lapidaria.

Las Águilas estaban obligadas a ganar por cuatro goles, y se acercaron 3-2 con anotaciones de Patricio Salas (30') y Alejandro Zendejas (40', de penal).

El América embocó la pelota por tercera vez antes del descanso (45+8') con un remate de cabeza de Erick Sánchez, pero la jugada fue anulada por offside determinado por el Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar.

En la segunda etapa, Zendejas (61') consiguió el 3-3 para el América.

Henry Martín desperdició la oportunidad del cuarto gol para las Águilas al fallar un penal a los 87 minutos.

El panameño Adalberto Carrasquilla fue titular y jugó todo el partido por Pumas. Fue amonestado con una tarjeta amarilla al minuto 85.

- Pachuca acaba con el reinado del bicampeón Toluca -

Más temprano, en el estadio Hidalgo, el local Pachuca venció 2-0 al bicampeón Toluca con goles del ecuatoriano Enner Valencia y del brasileño Robert Kenedy.

Dirigidos por el argentino Esteban Solari, los Tuzos se impusieron en la llave por un global de 3-0.

"Mis jugadores hicieron una serie excelente y hay que ponerlo en la mesa, porque ganarle dos partidos al último bicampeón, que es un gran equipo y tiene una jerarquía increíble, y que no te meta ningún gol, no es sencillo", dijo Solari.

En la ida, los Tuzos habían ganado de visita en el estadio Nemesio Diez por 1-0 con tanto del Supermán ecuatoriano.

Este domingo, en una tarde lluviosa, acabó el reinado de los Diablos Rojos, que buscaban el tricampeonato de liga con su entrenador argentino Antonio Mohamed.

"Vinimos con toda la intención de remontar, pero no tuvimos nada de suerte en la serie. Hubo muchos palos, muchas jugadas cerca, y hoy el penal nos condiciona bastante. Después el rival se defendió muy bien y es justo ganador", comentó el Turco Mohamed.

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Valencia marcó este domingo el 1-0 al minuto 10 de penal, que el árbitro señaló por una falta dudosa sobre el mismo delantero ecuatoriano.

Los Tuzos sellaron la victoria al minuto 48 con el 2-0 que firmó Kenedy al definir ante el portero rival.

El Toluca jugó este partido con bajas sensibles.

El lateral Jesús Gallardo y el extremo Alexis Vega fueron convocados a la concentración mundialista de la selección mexicana. Además, el defensa uruguayo Federico Pereira sigue lesionado y el goleador portugués Paulinho no hizo el viaje a Pachuca.

Al equipo de Mohamed le faltó una dosis de fortuna pues estrelló tres pelotas en los palos este domingo.

Ya eliminados de la liga local, los Diablos Rojos se concentrarán en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que jugarán el 30 de mayo como locales contra los Tigres.

El Guadalajara y el Cruz Azul avanzaron a semifinales el sábado al eliminar a los Tigres y al Atlas, respectivamente.